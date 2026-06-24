高市首相は２０２７年度予算案の編成で、経済成長に資する施策向けの特別枠「『強く豊かな日本』投資枠」を創設する方針を固めた。

各省庁からの概算要求の上限は設けず、複数年度の計画に基づき確保する。首相が進める予算編成の抜本改革の目玉と位置づけ、旗印の「責任ある積極財政」を推進する構えだ。

複数の政府関係者が明らかにした。首相は２４日に開く日本成長戦略会議と経済財政諮問会議の合同会議で表明する見通しだ。

今夏に編成作業が始まる２７年度当初予算案は、高市内閣で本格的に編成する初の予算案となる。首相は「補正予算依存からの脱却」を掲げ、恒常的な施策は原則、当初予算に計上する考えを示す。２５年度には補正予算の一般会計で１８・３兆円を計上していた。

その上で、人工知能（ＡＩ）や半導体、造船など「戦略１７分野」への投資を柱とする成長戦略や、地方活性化に向けた地域未来戦略に基づき、民間設備投資や潜在成長率を押し上げる効果が高い政策を対象に、特別枠で予算を追加計上する。

予算編成では例年、各省庁が概算要求基準（シーリング）の範囲内で財務省に要求しているが、特別枠では要求上限を設けない。縦割りを排し戦略的に投資する狙いからで、予算編成面で首相の関与が強まるとみられる。

特別枠の予算は、複数年度の計画に基づくものを基本とする方針だ。予見可能性を高め、民間企業の投資を呼び込む狙いがある。

特別枠の規模を巡り、首相は同会議で「財政の持続可能性を実現しながら必要十分な規模を確保する」と表明する方向だ。政府債務残高の国内総生産（ＧＤＰ）比を安定的に引き下げることが可能な水準を精査し、財源となる国債発行額を調整する考えを示す。

重要鉱物の安定供給確保策など経済安全保障上、特に重要な分野への支出については、特別会計の別枠で管理する方針も打ち出す見通し。償還財源のある「つなぎ国債」を発行し、特別会計でも経済安保分野への「危機管理投資」などへの十分な予算規模を確保する。

首相は、複数年度にまたがる政策実行のために設けられる基金に予算から資金拠出できる期間を原則３年程度とする基準の長期化も含め、基金のあり方を改革する考えも示す。首相は２４日の会議で、こうした方針を７月に策定する「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」に反映させるよう関係閣僚に指示する方針だ。