¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û²÷µó£Ç£±½Ð¾ì¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¡¥ê¥ó¥°³°¤ÎàÌîË¾á¤Ï¥Æ¥ìÄ«´ÇÈÄÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×½Ð±é
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£³Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤¬£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡Ê£´£´¡Ë¤ò·âÇË¤·¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£··î£±£±Æü¡¢ÊÆ¥·¥«¥´¤Ç³«Ëë¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç¯¤Ç¤Î£Ç£±½Ð¾ì¤Ï£²£°£°£°Ç¯Âç²ñ¤ÎÎëÌÚ·ò»°°ÊÍè£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£¤Þ¤¿¤âÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤Î¿·ÂÎÀ©È¯Â¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¥ê¥ó¥°³°¤ÎàÌîË¾á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î£±ÏÈ¤ò¤«¤±¤Æ£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¤È·ãÆÍ¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥«¥ë¥Þ¤ò´¬¤¹þ¤ß¼°¤Î¹øÅê¤²¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢µÕ»°³ÑÄù¤á¤ËÊá³Í¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç£Ç£±¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡Öº£Æü¤Î¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿°ì¤Ä¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¤³¤ÎÆü¤ÏÃÄÂÎ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡££µ·î¤Ë¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥·¥í¡¼¥É¤¬¡¢Á´³ô¼°¤ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¾ùÅÏÆü¤Ï£³£°Æü¤Î¤¿¤á¡¢¥Ö¥·¥í¡¼¥ÉÂÎÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¿·ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë¶½¹Ô¤Ï£··î£²Æü½êÂôÂç²ñ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥×¥í¥ì¥¹°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁª¼ê¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°úÂà¤·¤¿¸å¤ÎÁª¼ê¤À¤È»î¹ç¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤É¤ó¤É¤óÏª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç°ì¤Ä²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÌò³ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤âÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤È¤³¤Î¿Í¤¬Àï¤¦¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ë¶½Ê³¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ä¤¿¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢½ÀÆ»»þÂå¤«¤éÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ÊÈ¯¿®¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤´¤Þ¤«¤·¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤ì¤Ï¡£¤µ¤é¤±½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÆÏ¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½Ìò¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÆ±ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯£³·î¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤È¿¿ÊÉÅáµÁ¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡¢Í§Ã£¤È¤«¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ëà»É¤·¤Æá¤¤¤¯¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¥×¥í¥ì¥¹¤òÀ¤´Ö¤Ë¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ï¥ê¥ó¥°¤ÎÆâ³°¤Ç¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£