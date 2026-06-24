自主トレ中の姿を福西氏が公開

サッカー日本代表はワールドカップ（W杯）北中米大会でグループリーグを戦っている。今大会では代表から漏れたMF守田英正（スポルティング）の近況に、ファンから注目が集まっている。

元日本代表・福西崇史氏が自身のSNSで「このメンバーで熱いサッカー談義」と投稿。プロトレーナー・木場克己氏のもとで自主トレに励む守田、金崎夢生、中井卓大との写真を公開した。

ファンからは「守田が笑顔で嬉しい」「ピピくん！！！大きくなってる」「守田元気そうで嬉しい」「夢生久しぶりすぎる」「守田さんはどこへいくのだろう」「レアル行けたらいいな応援してます！」「守田選手。貴方には4年後がある」などと書き込まれていた。

守田は代表活動から遠ざかっており、今回のW杯でもメンバー入りはならず。所属クラブでは好パフォーマンスを見せていたこともあり、ファンからは代表入りを望む声も少なくなかった。海外では、スペインの強豪レアル・マドリードなどが守田を獲得候補に挙げているという報道もある。



（THE ANSWER編集部）