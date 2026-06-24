◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人が鬼門マツダで広島に先勝し、首位タイに再浮上した。打撃好調の松本剛外野手（３２）が３、５回に適時打を放つなど、移籍後初の複数打点＆猛打賞をマーク。規定打席にこそ達していないが得点圏打率４割４分８厘と勝負強さを見せている。先発の戸郷翔征投手（２６）は、自己ワーストタイの６四死球と制球に苦しみながらも７回途中３失点の粘投で、自身４連勝となる４勝目。状態を考慮されベンチ外となった大勢を欠く中で救援５投手が無失点でしのぎ、チームの貯金は６となった。

圧倒的な決定力をまたも発揮した。トレードマークの爽やかな笑顔を浮かべた松本は、一塁上で高々と右手を突き上げた。「いい結果になって良かったです」。１点リードの５回２死一、二塁で６球目の内角高め直球をコンパクトに左前へはじき返した。２打席連続タイムリーで移籍後初の１試合２打点。「マツダが鬼門？ 僕は経験していないのでなんとも思わず、いつも通り」とチームを対広島戦３連勝に導いた。

敵地の左サイドを制圧した。３回２死二塁はカーブを引っ張り、９回１死一塁はランエンドヒットでスプリットをいずれも左前へ運んだ。「狙ったところに打てている」と全３安打をレフトへ狙い打ち、移籍後初の猛打賞となった。得点圏打率は４割４分８厘と、同１割７分５厘だった日本ハム時代の昨季から驚異の変身ぶりだ。

チームは変わっても、変わらない“お守り”がある。プレー中につけている赤と金のしま模様のネックレス。日本ハム時代の２３年に新庄監督と交換したものだ。「監督からの大切ないただきものだから。外す理由がないよ」

新庄監督就任１年目の２２年に首位打者を獲得し、移籍を決断後は「毎打席チェックするから」とエールをもらった。そんな恩師への感謝と絆の証しが胸元にキラリと光る。現役時代にお祭り男として知られた新庄監督ばりの勝負強さを、新天地で存分に示している。

５月中旬時点で打率１割９分まで落ち込んでいたものの、９試合連続安打をマークするなど一気に復調。約１か月で打率は２割８分まで急上昇した。橋上監督代行は「いい状態というか、彼の本来の力という感じもする。環境も含めて落ち着いてできるような状態になってきたんじゃないかと思います」とヒットメーカーの実力に太鼓判を押した。「スタートから出る機会が増えて、やるべきことは一層、明確になっている。あとは結果を残せるか、残せないかだけだと思うので、しっかり準備したい」と松本。ポイントゲッターもチャンスメイクも一手に担っている恐怖の２番打者。間違いなく、打線のキーマンとなっている。（内田 拓希）

高木 豊Ｐｏｉｎｔ 松本が効いているね。シーズンの最初の頃は打球方向が右限定だったけど、広角に打てるようになった。左翼に打った２本のタイムリーはまさに象徴的。グラウンドを４５度だけ使って打つのか、９０度使って打つのか。どちらが打率が上がってくるか、おのずと答えは出る。日本ハム時代は右に打つことを求められて、おそらく引っ張りがさびついていたんだと思う。巨人で「２番」を自分の力で勝ち取った。首位打者を取ったときの感覚も、戻ってきてるんじゃないかな。