厚生労働省特別健康対策監を務める歌手で俳優の杉良太郎（８１）が２３日、東京・東村山市の国立ハンセン病療養所・多磨全生園（ぜんしょうえん）で慰問コンサートを行った。

杉がハンセン病問題に関わるきっかけは、１９８９年に訪れたベトナムで道に倒れている患者に出会ったこと。完治する病気でありながら長らく差別に苦しんだ入所者や家族のために、今年５月からハンセン病療養所の全国慰問を始めた。

この日は妻で厚労省「知って、肝炎プロジェクト」肝炎対策特別大使の伍代夏子（６４）に加え、杉と６０年以上の付き合いという同スペシャルサポーターの瀬川瑛子（７８）と３人で登場。杉は「今日お会いするのが楽しみで、１０日ほど前から寝ておりません」と冗談を飛ばすと、妻の伍代には「久しぶりですね」と、とぼけて笑いを誘った。

７０年代後半、杉が主演したテレビ朝日系「遠山の金さん」主題歌「すきま風」などを、思い出話に触れながら歌唱。入所者の立場から人権回復を訴え続け、２００１年の参院選にも出馬した森元美代治さん（８８）らを前に「私も元気でここまできたんだな」とかみ締めた。

約３５万平方メートル（東京ドーム８個分相当）の敷地面積を持つ同園では、現在７３人の入所者が暮らす。感染者の隔離を続けてきた「らい予防法」が廃止されて３０年の節目での訪問。杉は「ここは私の家から一番近い（療養所）。本当に申し訳ない」と謝った上で、「“生涯献身”という思いを込めてやってまいります。差別と偏見がいまだに続くなかで、国には犯した罪をもう少し理解してもらい、心を尽くしてほしい」と全国での啓発を誓った。

現在もベトナムを始め、国内外で慈善活動に取り組む。「国は弱い人のためにある。弱い人のためにならない政府はいらない。人間としての心がなきゃダメ。言葉で言い尽くせない皆さんの思いを何とか晴らしたい」。サッカー北中米Ｗ杯のさなかでも、芸能界の日本代表として支援にまい進する。（堀北 禎仁）

〇…杉は１５日に静岡・御殿場市の国立駿河療養所で慰問コンサートを開催。「公演できたことで、私の務めを果たしたような気もします。自分のことは一切構わないで、これからも世のため人のためになれるように精進したい」と約束した。同市内の私立で１８８９年に創設された日本初のハンセン病療養施設・神山（こうやま）復生病院も慰問し、患者と交流した。