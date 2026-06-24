23日の練習後に取材に応じた

日本代表は現地時間6月23日、ベースキャンプ地のアメリカ・テネシー州のナッシュビルで、25日のスウェーデン戦に向けてトレーニングを行った。

39歳のDF長友佑都は、今大会でポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドら役者が活躍していることについて「もう言葉が出ないですね」と驚嘆した。

この日、自身より年上のポルトガル代表の41歳FWロナウドが、ウズベキスタン戦で2得点をマーク。ナッシュビルのクラブハウスで見ていたと明かした長友は「いやいや、すごいね。年齢も同じような年齢で、あれだけ世界の舞台で活躍しているのは、感情を表す言葉が出ないぐらい。すごいを通り越している域に入ってますね」と明かした。

今大会では38歳のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシがすでに5得点を挙げており、W杯史上最多となる通算18得点まで記録を伸ばした。他にもフランス代表FWキリアン・エムバペ、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが共に4得点と“役者”が活躍している。

「やっぱり役者が点を取ることによって、もうチームの士気も上がるだろうし、W杯自体が盛り上がる。サッカーの人気という意味でも面白いですよね。またサッカーの人気が世界でより強いものになっていくと思う」

自身もまだ出場機会こそないが、いつでも出る準備はできている。「日本も勝つことによって盛り上がるだろうし、もし僕なんかが決めることがあれば、また面白いじゃないですか。盛り上がるんじゃないですか、日本も。狙える所があれば、もちろん狙っていきたいですけどね」と意気込んだ。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）