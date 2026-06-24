◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―２ＤｅＮＡ（２３日・岐阜）

マラーが、６回５安打１失点で２勝目を挙げた。３―０の６回、勝又に２号ソロを被弾したが、最少失点に抑えて自身の連敗を２で止めた。「ストライク先行で、打たせていくことができた」と自賛した。通算３試合で２勝無敗、防御率１・３５と得意の地方球場で輝いた。

最高のロケーションが好投につながった。“城好き”の来日２年目左腕は「（母国の）アメリカにはない。木造建築の仕組みを見るのが好き」と、休日には姫路城などを訪れて気分転換。この日、外野の場外に見える岐阜城に「日没の時、空がピンク色になっていて、お城と山と合わさって、キレイだった」と笑顔。地方球場ならではの景色を味わいながら、テンポ良く腕を振った。

チームは６月開催のぎふしん長良川で７連敗中だったが、５２年６月１９日の松竹戦以来、７４年ぶりの勝利を飾った。井上監督は「雰囲気も良くなってきた。継続していきたい」と、連勝に手応えを示した。（森下 知玲）