◆パ・リーグ ソフトバンク０―５オリックス（２３日・みずほペイペイドーム）

オリックス・ジェリーが「タカキラー」ぶりを発揮した。６回２安打無失点、８奪三振の好投で３勝目。「ゲームプラン通りに投げられた」と、手応えを示した。ソフトバンク戦は、３試合で計１８イニングを１失点と無双。昨季、チームは７勝１６敗２分けとやられ放題だっただけに、救世主といえる働きだ。

メジャー通算９３登板の実績を引っ提げ、今季から新加入。３月のＷＢＣ日本代表との強化試合前には、投手陣全体の前で自ら声を張り上げた。「ピッチクロックは大丈夫。制限時間が間に合わないと思ったら、ボール交換を要求すればいいよ」。国際ルールに不慣れな仲間を思いやり、経験をもとに対策を伝授。常にチームを第一に考える２１３センチ右腕なりの行動だった。

チームは今季６度目の完封勝ちでビジターでの連敗を６で止め、同カードは４連勝。「次の１勝を取っていって、プレーオフ（クライマックスシリーズ）にいける位置をキープしていきたい」と前を向いた。（南部 俊太）