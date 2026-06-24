松村北斗、横浜流星の相棒＆親友役に 映画『汝、星のごとく』中村アン、濱田岳の出演も決定
俳優の横浜流星と広瀬すずがダブル主演を務め、藤井道人監督がメガホンを取る映画『汝、星のごとく』（10月9日公開）の追加キャストが発表され、松村北斗、中村アン、濱田岳の出演が決定した。漫画原作者になる夢を追いかける青埜櫂（あおの・かい／横浜）と共に歩みを進めるキャラクターたちに起用された。
【写真】相棒として…寄り添ってパソコンの画面に向き合う横浜流星＆松村北斗
本作は、凪良ゆう氏による同名小説が原作。物語の舞台は、風光明媚な瀬戸内のとある島。京都から島へ転校してきた、漫画原作者になる夢を持つ男子高生・櫂と、島で生まれ、大好きな刺繍を仕事にしたいと願いながら母親と暮らす女子高生・井上暁海（いのうえ・あきみ／広瀬）が出会い、恋に落ちる。しかし2人は、それぞれが抱える運命に翻ろうされ、人生の選択を迫られていく。映画では、15年にわたる切なくも壮大な愛の物語が描かれる。
櫂の手掛ける原作漫画の作画を担当する相棒であり、なんでも話せる良き親友である久住尚人（くずみ・なおと）を松村が演じる。今作で初タッグとなる藤井監督も松村が主演を務めた『夜明けのすべて』（2024年）を絶賛しており、着実にキャリアを積み上げるとともに、その実力を示してきた。櫂にしか明かしていない、とある秘密を抱えた繊細な役どころを演じる松村に注目だ。
また、中村は出版社で文芸編集者として奮闘する二階堂絵理（にかいどう・えり）に起用。藤井監督も初タッグながらも「キャリアウーマンを思い描いた時に、すぐに中村さんが浮かんだ」と語っており、今作では櫂の才能に惹（ひ）かれ、小説を執筆してもらうべく熱意を燃やす力強い女性をエネルギッシュに熱演する。
さらに二階堂と同じく出版社に勤め、櫂と尚人をプロの漫画家へと導くべく心を砕く編集担当の植木渋柿（うえき・じゅうし）を演じるのは濱田。表裏のないお茶目な性格を持ち、夢に向かって突き進む櫂と尚人を力強く支え、人気漫画家へと押し上げるべくまい進する植木に人情味あふれる演技で深みを与える。
このほど新キャストと櫂が奮闘する様子を収めた、新場面写真も解禁。櫂と尚人が夢中で漫画に向き合う姿、櫂に小説執筆をしてもらうべく熱心に説得する二階堂、漫画の展開内容について納得いくまで打ち合わせを重ねる櫂、尚人、植木。熱意のこもったワンシーンから本編への期待が高まる一枚となっている。
■キャストコメント
▼松村北斗
オファーをいただき久住尚人と出会った時点で、
僕は彼を放っておいてはいけないと直感していました。
それくらい彼は愛されなければならない。
僕がそうしてあげたいと本を読みながら強く思いました。
藤井組に参加した方々が口を揃えて、
藤井監督は情熱と本気すぎる方だと言います。
撮影を終えてまさに同じことを感じました。
その熱は僕がまだ知らない役の愛し方をたくさん教えてくれるものでした。
この作品に参加できたことを心から誇りに思います。
いち映画ファンとして誰かに勧めたくなる作品です。
▼中村アン
二階堂は青埜櫂の才能に惚れ込み、小説を書くことを勧める、熱い想いを持った編集者です。
どうしても小説を書いてほしい！と、彼の背中を押す存在になれたらと思いながら演じました。
この作品の一員になれたこと、そして藤井組に参加させていただけたことを、心からうれしく思います。
たくさんの方にこの作品が届きますように！
▼濱田岳
絶大な信頼をおいている藤井監督と藤井組の皆さんと、またご一緒できてうれしかったです。
多くの喜怒哀楽、そして人の業が詰まっている作品で、どのキャラクターを切り取っても一言で関係性を表すのが難しいと思いますが、そこが魅力だと思います。
苦しいシーンもありますが、作品全体に常に優しい光が降り注いでいて、
どこかにずっとある優しい気持ちを忘れないように、そしてそれを植木を通して表現できればと思いながら撮影に臨みました。
皆さんの心の柔らかい部分に問いかけるような素敵な作品に仕上がっていると思いますし、
この作品が身近な人と話すきっかけになればうれしいです。
【写真】相棒として…寄り添ってパソコンの画面に向き合う横浜流星＆松村北斗
本作は、凪良ゆう氏による同名小説が原作。物語の舞台は、風光明媚な瀬戸内のとある島。京都から島へ転校してきた、漫画原作者になる夢を持つ男子高生・櫂と、島で生まれ、大好きな刺繍を仕事にしたいと願いながら母親と暮らす女子高生・井上暁海（いのうえ・あきみ／広瀬）が出会い、恋に落ちる。しかし2人は、それぞれが抱える運命に翻ろうされ、人生の選択を迫られていく。映画では、15年にわたる切なくも壮大な愛の物語が描かれる。
また、中村は出版社で文芸編集者として奮闘する二階堂絵理（にかいどう・えり）に起用。藤井監督も初タッグながらも「キャリアウーマンを思い描いた時に、すぐに中村さんが浮かんだ」と語っており、今作では櫂の才能に惹（ひ）かれ、小説を執筆してもらうべく熱意を燃やす力強い女性をエネルギッシュに熱演する。
さらに二階堂と同じく出版社に勤め、櫂と尚人をプロの漫画家へと導くべく心を砕く編集担当の植木渋柿（うえき・じゅうし）を演じるのは濱田。表裏のないお茶目な性格を持ち、夢に向かって突き進む櫂と尚人を力強く支え、人気漫画家へと押し上げるべくまい進する植木に人情味あふれる演技で深みを与える。
このほど新キャストと櫂が奮闘する様子を収めた、新場面写真も解禁。櫂と尚人が夢中で漫画に向き合う姿、櫂に小説執筆をしてもらうべく熱心に説得する二階堂、漫画の展開内容について納得いくまで打ち合わせを重ねる櫂、尚人、植木。熱意のこもったワンシーンから本編への期待が高まる一枚となっている。
■キャストコメント
▼松村北斗
オファーをいただき久住尚人と出会った時点で、
僕は彼を放っておいてはいけないと直感していました。
それくらい彼は愛されなければならない。
僕がそうしてあげたいと本を読みながら強く思いました。
藤井組に参加した方々が口を揃えて、
藤井監督は情熱と本気すぎる方だと言います。
撮影を終えてまさに同じことを感じました。
その熱は僕がまだ知らない役の愛し方をたくさん教えてくれるものでした。
この作品に参加できたことを心から誇りに思います。
いち映画ファンとして誰かに勧めたくなる作品です。
▼中村アン
二階堂は青埜櫂の才能に惚れ込み、小説を書くことを勧める、熱い想いを持った編集者です。
どうしても小説を書いてほしい！と、彼の背中を押す存在になれたらと思いながら演じました。
この作品の一員になれたこと、そして藤井組に参加させていただけたことを、心からうれしく思います。
たくさんの方にこの作品が届きますように！
▼濱田岳
絶大な信頼をおいている藤井監督と藤井組の皆さんと、またご一緒できてうれしかったです。
多くの喜怒哀楽、そして人の業が詰まっている作品で、どのキャラクターを切り取っても一言で関係性を表すのが難しいと思いますが、そこが魅力だと思います。
苦しいシーンもありますが、作品全体に常に優しい光が降り注いでいて、
どこかにずっとある優しい気持ちを忘れないように、そしてそれを植木を通して表現できればと思いながら撮影に臨みました。
皆さんの心の柔らかい部分に問いかけるような素敵な作品に仕上がっていると思いますし、
この作品が身近な人と話すきっかけになればうれしいです。