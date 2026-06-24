【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝後藤亮太】日本代表ＤＦ長友佑都が、初戦のオランダ戦で左膝を負傷したＭＦ久保建英に“ハンドパワー”を送ったことを明かした。

久保についてはこの日、第２戦チュニジア戦に続き、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に帯同せず、合宿地に残って治療とリハビリを続けると日本協会広報が公表した。

日本の攻撃陣を支えるアタッカーが２戦連続で欠場となるが、長友は ベースキャンプ地ナッシュビルでの練習後、「相当良くなっていますね、彼。チュニジア戦から帰ってきて、すぐタケにあったので、その時に彼も良くなっていると（言っていた）」と現状を明かした。さらに「彼の膝をさすったので、僕が。スリスリしたので、相当なエネルギーが膝にいったと思う。たぶん、だいぶ早まると思いますよ。状態いいと言っていたので。お世辞かどうか分からないですけど。しっかり治るように気持ちを込めたので、パワーを送りました。大丈夫だと思います」と、早期回復へ鉄人の“ゴッドハンド”でパワーを送ったことを明かした。