◇W杯北中米大会1次リーグK組 ポルトガル 5―0 ウズベキスタン（2026年6月23日 米国・ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグK組第2戦のポルトガル―ウズベキスタンが行われ、ポルトガルのFWクリスティアーノ・ロナウド（41）が2得点で5―0の勝利に貢献した。

ロナウドは前半6分にDFカンセロ（バルセロナ）の右クロスに右足を合わせて先制点を記録し、史上初となる6大会連続ゴールを達成。41歳138日での得点はロジェ・ミラ（カメルーン）の42歳39日に次いでW杯歴代2位の年長ゴールともなった。

2―0の前半39分にはMFフェルナンデス（マンチェスターU）のスルーパスに抜け出して最終ラインの裏を取り、右に流れながらGKの逆を突いて左に流し込む技ありの追加点を決めた。国際Aマッチ230試合目の出場で通算144得点とし、いずれも自身の世界最多記録を更新。W杯は通算10点目で、エウゼビオを抜いてポルトガルのW杯最多得点者となった。

ロナウドは試合直後、テレビカメラに向かい「I'm back!（俺は戻ってきたぞ！）」と2回繰り返した。しかし、インタビューでは冷静さを取り戻し「とてもうれしい。でも、私にとって何よりも重要なのはチームとしての取り組みと、そこで示した自信です」とコメント。格下コンゴ相手に無得点に終わり、チームも1―1で引き分けた初戦とは見違える内容に、「チームは素晴らしいパフォーマンスを見せ、大きく成長しました。“どんな状況にも希望はある”と言われる通りですね。もちろん、個人的には記録はうれしいものですが、私の目標は常に、代表チームが掲げる目標の達成に貢献することにあります」と強調した。