「SUPER EIGHT」の村上信五（44）が23日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」に出演し、何度か政治家への転身を誘われていると明かした。

今後の展望を聞かれた村上は「俺は真面目な話、グループを続けるっていうとこだけ。すったもんだありましたけど、うち5人残って、改名もしてってなったから。これで、次誰かが欠けたら、もう立ってられへんぞって。それやったらちゃんと、この既存のねSUPER EIGHT5人のまま、いけるとこまでちゃんと続けようっていうとこぐらい」と語った。

さらに、個人としての展望を聞かれると「この国をよくすることや」とキッパリ。「ブラックマヨネーズ」小杉竜一から「政治家になりそうな気がする」と言われると「ホンマに何べんか、政治家に誘われてますけど」と明かし、「“今はすんません”って言ってる」と続けた。

村上の言葉を聞いた「くりぃむしちゅー」の有田哲平は「普通“無理無理、やらない、やらない”とかって言うじゃん。割と前向きな方だよね。何か嘘をつかないようにしているっていうか…」と感想を述べると、村上は「嘘はついたらあきませんよ。政治家って嘘ついたらあかんやろ」と言い、小杉から「政治家としてしゃべってるやん！」とツッコまれていた。