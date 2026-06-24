「珍しいことのひとつは守備だ」ポルトガル紙が41歳エースFWを絶賛！ 歴史的２発を高評価「もはや誰も否定できない」【W杯】
ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第２節でウズベキスタン代表と対戦し、５−０で大勝した。２ゴールを挙げた主将クリスティアーノ・ロナウドは、史上初となるW杯６大会連続得点を達成。母国メディアも絶賛している。
開始６分、ジョアン・カンセロのクロスに合わせて先制点を決めた41歳のストライカーは、39分にもブルーノ・フェルナンデスのスルーパスから追加点を奪取。ワールドカップ通算10ゴールの大台にも到達した。
ポルトガル紙『Publico』は試合後、総括記事を掲載。C・ロナウドについて、「２ゴールを決め、ワールドカップと欧州選手権を合わせて10試合連続無得点というプレッシャーを払拭した」と評価した。
同紙は、６大会連続得点となった先制弾について、「ネトへのロングボールからカンセロへ渡り、ドリブルからクロスを上げると、ロナウドが『ストライカーらしい』形でゴールを決めた」と回想。「キャプテンはディフェンダーの背後に潜み、適切な位置に現れた。それは往年のロナウドを彷彿とさせるゴールだった」と称賛した。
また、39分の追加点についても詳細に分析。ジョアン・フェリックスのランニングが相手守備陣を引き付けた結果、「ロナウドをフリーにした」と説明し、「ブルーノからのアシストを受けたロナウドは、フリーの状態で鋭いクロスシュートを決めた」と伝えた。
さらに後半のプレーにも注目。58分には直接FKを蹴るふりをして壁の裏へ回り込み、B・フェルナンデスのループパスを受けるトリックプレーに関与。「見事に練られたプレーだった」と評価した。
そして『Publico』が特筆したのは、得点以外の働きだ。「この試合では珍しいことが他にもいくつかあったが、そのひとつはロナウドが守備でボールを奪い返した場面だった」と紹介。74分にはそのプレーからハットトリックに迫ったことも伝えている。
最終的に３点目こそ生まれなかったものの、同紙は「６回のワールドカップすべてで得点を挙げた唯一の選手という偉業を、もはや誰も否定することはできない」と絶賛。エースが、大舞台で再び輝きを放ったことを高く評価した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「止まらない！」歴史を塗り替えるCロナウドの圧巻２ゴール！
開始６分、ジョアン・カンセロのクロスに合わせて先制点を決めた41歳のストライカーは、39分にもブルーノ・フェルナンデスのスルーパスから追加点を奪取。ワールドカップ通算10ゴールの大台にも到達した。
同紙は、６大会連続得点となった先制弾について、「ネトへのロングボールからカンセロへ渡り、ドリブルからクロスを上げると、ロナウドが『ストライカーらしい』形でゴールを決めた」と回想。「キャプテンはディフェンダーの背後に潜み、適切な位置に現れた。それは往年のロナウドを彷彿とさせるゴールだった」と称賛した。
また、39分の追加点についても詳細に分析。ジョアン・フェリックスのランニングが相手守備陣を引き付けた結果、「ロナウドをフリーにした」と説明し、「ブルーノからのアシストを受けたロナウドは、フリーの状態で鋭いクロスシュートを決めた」と伝えた。
さらに後半のプレーにも注目。58分には直接FKを蹴るふりをして壁の裏へ回り込み、B・フェルナンデスのループパスを受けるトリックプレーに関与。「見事に練られたプレーだった」と評価した。
そして『Publico』が特筆したのは、得点以外の働きだ。「この試合では珍しいことが他にもいくつかあったが、そのひとつはロナウドが守備でボールを奪い返した場面だった」と紹介。74分にはそのプレーからハットトリックに迫ったことも伝えている。
最終的に３点目こそ生まれなかったものの、同紙は「６回のワールドカップすべてで得点を挙げた唯一の選手という偉業を、もはや誰も否定することはできない」と絶賛。エースが、大舞台で再び輝きを放ったことを高く評価した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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