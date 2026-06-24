◇W杯北中米大会1次リーグK組 ポルトガル 5―0 ウズベキスタン（2026年6月23日 米国・ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグK組の第2戦が23日（日本時間24日）に行われ、ポルトガル（FIFAランキング7位）がウズベキスタン（同58位）に5―0で快勝した。エースFWクリスティアーノ・ロナウド（41）は2得点で勝利に貢献。試合後は即SNSを更新し、喜びを爆発させた。

C・ロナウドは前半6分、DFカンセロの右クロスに右足を合わせて先制点を記録し、史上初の6大会連続ゴールを達成。2―0の前半39分にはスルーパスに抜け出して最終ラインの裏を取り、右に流れながらGKの逆を突いて左に流し込む技ありの追加点を決めた。

17日にコンゴとの第1戦に先発。メッシ（アルゼンチン）に続いて史上2人目の6大会連続出場を果たしてフル出場したが、不発に終わってチームも格下と1―1の引き分けに終わり、厳しい批判にさらされていたが、それを一蹴する活躍ぶりを示した。

ウズベキスタン戦後、C・ロナウドはインスタグラムを更新。「ここにいるぞ！」と復活を宣言し、投稿後わずか15分で300万の「いいね」と30万件の祝福のコメントを集めた。