【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝岡島 智哉】日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルで大部分を非公開にした練習を行った。第２戦チュニジア戦で２ゴール１アシストと大車輪の活躍を見せたＦＷ上田綺世は「僕らは目の前の試合に勝つために準備している」と語り、必勝を誓った。

スウェーデン戦は、引き分け以上で２位以内（自動突破）が確定。現時点で得失点＋４の日本は、敗れても“３位抜け”ができる可能性が大きい。必ずしも勝利だけが求められる試合ではないが、チームはミーティングで、勝利だけを求める方向で意志を統一したという。

上田は「まずは自分たちの試合に集中する。１位なのか、２位なのか、３位なのかは二の次、三の次」と語り、勝利を求めた先に待つ結果だけを受け入れる構えを示した。何位での突破になるかによって、決勝トーナメント１回戦の対戦相手も変わるが、あえて狙いを絞ることはしない。

上田はチュニジア戦での２得点により「やっぱり１つ、肩の力が抜けたというのはある」と捉えつつも「まだ何も成し遂げていない。目標は優勝だし、それを考えるとこれからも得点は求められるし、逆に自分が得点できなければその目標は遠くなってしまうと思う。自分が出た時間の中で、どうやって結果を残してチームを助けるかを常に考えていく」と息巻いた。