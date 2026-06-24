NY株式23日（NY時間15:20）（日本時間04:20）
ダウ平均　　　51666.21（-46.50　-0.09%）
ナスダック　　　25600.52（-566.08　-2.16%）
CME日経平均先物　69315（大証終比：-455　-0.66%）

欧州株式23日終値
英FT100　 10428.85（-9.00　-0.09%）
独DAX　 24893.58（-246.11　-0.98%）
仏CAC40　 8340.71（-59.40　-0.71%）

米国債利回り
2年債　 　4.192（-0.034）
10年債　 　4.495（-0.014）
30年債　 　4.940（-0.008）
期待インフレ率　 　2.217（-0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.919（-0.033）
英　国　　4.754（-0.054）
カナダ　　3.438（+0.005）
豪　州　　4.772（-0.039）
日　本　　2.665（-0.004）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.29（-0.57　-0.77%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4140.40（-62.30　-1.48%）

ビットコイン（ドル）
62224.82（-2147.05　-3.34%）
（円建・参考値）
1005万3664円（-346899　-3.34%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ