ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は６万９３１５円
NY株式23日（NY時間15:20）（日本時間04:20）
ダウ平均 51666.21（-46.50 -0.09%）
ナスダック 25600.52（-566.08 -2.16%）
CME日経平均先物 69315（大証終比：-455 -0.66%）
欧州株式23日終値
英FT100 10428.85（-9.00 -0.09%）
独DAX 24893.58（-246.11 -0.98%）
仏CAC40 8340.71（-59.40 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.192（-0.034）
10年債 4.495（-0.014）
30年債 4.940（-0.008）
期待インフレ率 2.217（-0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.919（-0.033）
英 国 4.754（-0.054）
カナダ 3.438（+0.005）
豪 州 4.772（-0.039）
日 本 2.665（-0.004）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.29（-0.57 -0.77%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4140.40（-62.30 -1.48%）
ビットコイン（ドル）
62224.82（-2147.05 -3.34%）
（円建・参考値）
1005万3664円（-346899 -3.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51666.21（-46.50 -0.09%）
ナスダック 25600.52（-566.08 -2.16%）
CME日経平均先物 69315（大証終比：-455 -0.66%）
欧州株式23日終値
英FT100 10428.85（-9.00 -0.09%）
独DAX 24893.58（-246.11 -0.98%）
仏CAC40 8340.71（-59.40 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.192（-0.034）
10年債 4.495（-0.014）
30年債 4.940（-0.008）
期待インフレ率 2.217（-0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.919（-0.033）
英 国 4.754（-0.054）
カナダ 3.438（+0.005）
豪 州 4.772（-0.039）
日 本 2.665（-0.004）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.29（-0.57 -0.77%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4140.40（-62.30 -1.48%）
ビットコイン（ドル）
62224.82（-2147.05 -3.34%）
（円建・参考値）
1005万3664円（-346899 -3.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ