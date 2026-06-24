スポニチ読者の皆さん、アロハ〜。ボートレーサーの峰竜太です。コラム「アロハな気分」です。今回は昨年11月にデビューした、愛知支部の鈴木雄登について話したいと思います！

ルーキーなのに既に6勝もしていて“何となくうまいな”って感じで思ってはいました。それくらいの選手はよくいるんですよ。ただ、雄登は考え方に強くなる素質を感じましたね。持っている技術のセンスよりも、頭を使ってこの先どうやって強くなれるか。それが備わっていましたね。僕はそこを見るので。

YouTubeの企画で愛知のスーパースター池田浩二さんと一緒に雄登に会って話をして、自分の指導があると、より伸びるのが見えましたね。自分の指導力には自信があるので。一番輝かせてあげられるかなと思って、僕の方から声をかけました。

雄登を僕の弟子にしようかっていう案もあったんです。それで先日、唐津に来てもらって、弟子のサダ（定松勇樹）、野田なづきと一緒に話をしたりしました。ひとまずは正式な弟子というよりも、愛知に師匠をつけて、僕も面倒を見るという形が今はベストかなとなりました。

“こういう弟子の形がいい”とか、“こういうことすると嫌われてしまう”とか、“こういう立ち回りができるとうまくいく”とか、技術ではなくて、これからスターロードを進みたいならこういうことが大事だよって伝えました。今後は愛知に師匠がいる上で、僕やサダが技術とかメンタルサポートをしてあげたいと思っています。

雄登はボートレース業界を引っ張っていけるような、オンリーワンな人気レーサーになる才能があるので、そこから逃げずに夢をかなえてほしいです！佐賀支部の選手だけでなく、鈴木雄登の応援もよろしくお願いします！

さて今年からの新企画、僕からのクイズです。前回の“「モンキードッグ」で働く元全日本バレーボール選手の名前は何でしょう？”。正解は「佐々木」でした。では第6弾です。

――僕がヨット部時代に出場した世界選手権が行われた国はどこでしょうか？

後日、スポニチボートレースX内で再び告知します。第6弾の解答はそちらにお願いします！