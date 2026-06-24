来年6月24日に開幕するサッカー女子W杯ブラジル大会まであと1年となり、女子日本代表「なでしこジャパン」のMF宮沢ひなた（26＝マンチェスター・ユナイテッド）がスポニチ本紙のインタビューに応じた。得点王を獲得した前回23年大会からの歩み、優勝への思いを語った。

選手冥利（みょうり）に尽きる瞬間がある。宮沢にとってのそれは、前回大会スペイン戦で決めた自身2点目のゴールだった。

「カウンターから相手選手も追って来ているな、というのが分かりつつ、でも気付いたら足を振っていた。会場が“ドワッ”と沸いた時は凄く気持ち良かったし、サッカーをやっていて良かったなと。忘れられないワンシーンです」

通算5ゴールで得点王を獲得。思いがけず脚光を浴びたが「過去は過去」と言い切る。得点王の称号は栄誉であり重荷にもなった。

「4年に1度、一人しか獲れない。あれがあったから今があるんだろうなとは思う。でも凄くうれしいことではあるけれど、正直少しやりづらかったところはあった。元々点を取るよりアシストするタイプだったので、うれしい半面、うーん…と思うような時期はありましたね。イングランドに行って“宮沢ひなた”という一人の選手ではなく“W杯得点王”という方が先に来ていると思って。得点王だから点を決めるよね、そういう選手だよね、と」

前回大会後、マンチェスターUに移籍。3年目の今季は不動の主力だったが、加入当初はベンチを温める時間が長かった。

「うれしいことに代表でも自チームでも、小さい頃から試合に出ている時間帯の方が長かった。ベンチに座っているもどかしさを凄く感じていた。ユナイテッドに来た以上は試合に出て活躍したかった。そこで昨シーズンの冬、監督は自分をどう思っているのか、自分から意見を聞きに行った。“このチームに自分は必要なのか、自分の良さは分かってもらえてるのか”と。あの時、自分自身が行動を起こしたからこそ、今シーズンは試合に多く出場できたと思う」

ポジションはウイングからボランチへ。ロングボール主体のチームで自分を生かせる場所だと、監督に真正面から伝えた。

「ウイングで得点王になったのに、なんで今はボランチなの？と言われます。でもボランチで出ているのが今の自分で、逆に監督が代わったらまたウイングをやるかもしれない。そのポジションで任されたことをやる、自分らしさを出すことが選手として一番必要なこと。ボランチになっただけで“宮沢ひなた”という部分は変わっていない」

前回からの3年間は、慌ただしくも充実した日々を過ごしてきた。1年後、ブラジルで2度目のW杯が待つ。

「W杯がバタバタと終わってバタバタと移籍して、そっちに慣れるのに精いっぱいで、W杯を振り返る暇もなかった。もう1年後にはW杯が迫っているので、引き締まる思いが強い。前回は悔しい思いをしたので、やっぱり優勝したい」

なでしこジャパンは今月、狩野倫久新監督の下で再スタートを切った。

「強豪国に勝つには対人の1対1で負けないこと。またW杯、五輪を経験して感じたのは1点が凄く重いということ。その1点を決めきる力が個人としても必要。チームで集まった時にプラスになれるように自分の成長に向き合っていきたい」

▼23年W杯の宮沢 ハイライトは1次リーグ第3戦のスペイン戦。宮沢は前半12分に左足で先制弾。2―0で迎えた同40分には鋭いカウンターからFW植木のパスに抜け出し、相手3人に囲まれながらもゴール右から右足を振り抜いて強烈なシュートを叩き込んだ。初戦ザンビア戦でも2得点、決勝トーナメント1回戦ノルウェー戦の1得点と合わせ、11年W杯の澤穂希に並ぶ日本最多タイの1大会5得点。澤以来2人目の得点王を獲得した。

◇宮沢 ひなた（みやざわ・ひなた）1999年（平11）11月28日生まれ、神奈川県南足柄市出身の26歳。18年に星槎国際湘南高を卒業後、日テレ・ベレーザ（現日テレ東京V）に加入。マイナビ仙台を経て23年夏にイングランド1部マンチェスター・ユナイテッドに移籍。25〜26年は20試合1得点、欧州女子CLに出場した。なでしこジャパンは18年11月にデビュー。23年W杯、24年パリ五輪代表。国際Aマッチ通算64試合12得点。1メートル60、48キロ。利き足は右。