ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が2日目を迎える。「超イイ値」担当の石丸秀典記者は鳴門大得意の吉田拡郎（44＝岡山）に熱視線。外枠2走で波乱を呼ぶ。

2節前に今回登場の菅が仕上げ、前節の柴田直哉はオール3度を貫いて活発な動きだった37号機とコンビを組む吉田拡はMAXチルトで登場。2号艇の初日6Rはスタート展示から6コースに出て、この日一番となる6秒66の展示タイムをマーク。菅のお株を奪う一撃を、誰もが期待した。

迎えた本番。コンマ04のトップSから5艇を一気にのみ込むかと思われたが、2コースの丸野に先捲りを許し、3着に食い込むのが精いっぱいだった。

レース後、記者に囲まれると「もう（3度は）やめます。リスクとリターンが伴わなかったですから」と宣言し「2コースから行けば良かった」と振り返った。「いいダッシュに乗せてハナを切っていけた」と鋭発を決めながらスロー勢の先行を許したのだから納得できないのは当然だろう。

2日目以降は調整をリセットして、自分にフィットした状態で臨む。もともとスタート力はボート界屈指で、過去1年の平均タイミングはコンマ12。数字だけでなく、全速アタックも強力な武器だ。

さらに水面実績も確か。通算12優出5Vを誇り、ここ9節では8優出3Vでも、23年12月の70周年と昨年9月の72周年と2つのG1で6強入りした。気持ちを切り替えるのには打ってつけの舞台で、反攻の2走としてもらおう。

【石丸の買い目】後半11Rはセンターから本領発揮のフルダッシュ。＜4＞＜5＞、＜4＞＜1＞、＜4＞＜6＞流しを厚めに＜4＞全全。前半4Rも手広く。＜6＞＝＜1＞、＜6＞＝＜2＞流しで。

◇石丸 秀典（いしまる・ひでのり）1968年（昭43）8月16日生まれ、広島市出身。“チャンピオン”と聞いて、真っ先にアリスの名曲を思い浮かべる57歳。