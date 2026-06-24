ミュラーがアルゼンチン戦の会場に

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は、1勝1分けの勝ち点4で決勝トーナメント進出を視界に捉えている。22日（日本時間23日）、日本のTシャツを着た元ドイツ代表が発見され、大きな話題となっている。

日本時間23日に行われた1次リーグJ組のアルゼンチン-オーストリア戦。リオネル・メッシが2ゴールで、W杯歴代最多となる18得点とした歴史的一戦の会場に、元ドイツ代表がいた。

その人物は、W杯4大会連続出場で2010年南アフリカ大会で得点王、2014年ブラジル大会は優勝に貢献したトーマス・ミュラーだ。自身のインスタグラムの動画内で着用していたTシャツの左胸には、見慣れたエンブレムがあった。

なんと日本代表のもので、日本人ファンの視線が集中。SNSには「ミュラー日本のtシャツで嬉しすぎる ミュラーが着てるから買おうかな」「あら！！ミュラーが日本代表のシャツ着てくれてる」「な、なんやてー！ あのミュラーが日本のシャツ…」「ミュラーの日本シャツかわいいな」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）