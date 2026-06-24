日本時間26日午前8時からスウェーデン戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で奮闘している日本は25日（日本時間26日）に1次リーグF組最終戦でスウェーデンと戦う。同戦中継のNHKで解説を担当する元日本代表・本田圭佑が23日、自身のXで異例の「お願い」をつづると、ファンの間に共感が広がった。

1次リーグ2試合を終え、1勝1分けで勝ち点4とした日本。引き分け以上で自力での決勝トーナメント進出が決まるスウェーデン戦は、日本時間で金曜の26日午前8時にキックオフだ。

NHKで解説する本田は、決戦3日前の23日にXを更新。「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」とつづると、X上の日本人も同調した。

「そうだ！そうだ！」

「経営者じゃないけどそれはほんまにそう笑」

「社長ぜひ検討を！」

「これ社内一斉メールしてほしいよね」

「さすが本田さん ベストオブ配慮」

「経営者にマジ届いてほしい…イケイケドンドン」

「出勤時間もイケイケどんどんや！！」

「日本中の校長先生も宜しくお願い致したい限りです」

「これはNHK見るしかないっしょ！」

本田はオランダ戦では「イチキュウサン（身長193センチ）のウインガー！？」「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」などの名言を残し、チュニジア戦でも「イケイケどんどんやて、これ！」などで大反響を呼んだ。



（THE ANSWER編集部）