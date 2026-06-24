23日の練習後に取材に応じた

日本代表は現地時間6月23日、ベースキャンプ地のアメリカ・テネシー州のナッシュビルで、25日のスウェーデン戦に向けてトレーニングを行った。

DF長友佑都は、左膝の負傷から早期復帰を目指すMF久保建英について「相当良くなっています」と明かした。

初戦のオランダ戦で左膝を痛めた久保は、第2戦のチュニジア戦、そして第3戦のスウェーデン戦にも帯同せず、欠場することが決まった。だが22日の練習では軽くランニングするなど、回復ぶりを見せている。

チュニジア戦翌日の21日に久保と会った長友は“パワー”を注入したことを明かした。「チュニジア戦から帰ってきて、すぐタケ（久保）に会ったんで。その時もよくなっていましたし、彼の膝をさすったんで、僕が。スリスリしたので、相当なエネルギーが膝に行ったと思います。たぶんだいぶ復帰が早まると思います。（久保も）状態いいと言っていたので、お世辞かどうかは分からないですけど、しっかり気持ちを込めたので。パワー送りましたよ」と話した。

決勝トーナメントでの復帰が期待されている久保。「日本に絶対的に必要な選手。決勝トーナメントで彼が帰ってくる。しっかりとつなぎますよ」と話していた長友。まずはスウェーデンに勝利し、久保復帰の舞台を整える。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）