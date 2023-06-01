「マジか…」「めっちゃびっくりした」高校サッカー関西名門が来年度の生徒募集停止→閉校発表にファン驚き 「これは寂しいね」
６月23日、和歌山県の初芝橋本高校を運営する学校法人利晶学園が声明を発表。18日に行なわれた理事会において、同校の2027 年度以降の生徒募集を停止することが決定し、現在の１年生が卒業を迎える2028年度をもって閉校になると明かされた。
利晶学園は「通学圏である和歌山県や大阪府南部における14歳人口の急激な減少など、初芝橋本高等学校を取り巻く厳しい状況の中、学校の努力だけでは中長期的な入学者数の回復を見込むことは困難と判断し、苦渋の決断ではありますが、上記の決定をするにいたりました」と説明。そのうえで「現在在籍するすべての生徒が卒業に至るまで充実した学校生活を送れるよう、教職員一丸となり、 教育活動や進路指導に万全を尽くしてまいります。また、同窓会はこれまでどおり、卒業生とともに活動を続けてまいります」としている。
初芝橋本サッカー部は、高校サッカー界が誇る名門だ。過去に吉原宏太（元ガンバ大阪ほか）、岡山一成（元川崎フロンターレほか）、金明輝（前アビスパ福岡監督）、酒本憲幸（元セレッソ大阪ほか）、末吉塁（ファジアーノ岡山）ら数多のＪリーガーを輩出。全国高校選手権18回、インターハイ出場19回はともに和歌山県の最多出場記録で、今夏に開催されるインターハイでも県予選を制し、３年ぶりの本大会行きを決めたばかりだ。
突然の発表にＸ上ではサッカーファンからのコメントが続々。「マジか」「えっえ〜！」「めっちゃびっくりした」「これは寂しいね」「吉原宏太の活躍で選手権ベスト４行ったのが懐かしい」「少子化が止まらない」「Ｊリーガーをいっぱい輩出した名門がなぁ」「サッカー部も野球部も強豪だもんね」「高校スポーツ好きには衝撃というかショックというか」など、さまざまな声が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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利晶学園は「通学圏である和歌山県や大阪府南部における14歳人口の急激な減少など、初芝橋本高等学校を取り巻く厳しい状況の中、学校の努力だけでは中長期的な入学者数の回復を見込むことは困難と判断し、苦渋の決断ではありますが、上記の決定をするにいたりました」と説明。そのうえで「現在在籍するすべての生徒が卒業に至るまで充実した学校生活を送れるよう、教職員一丸となり、 教育活動や進路指導に万全を尽くしてまいります。また、同窓会はこれまでどおり、卒業生とともに活動を続けてまいります」としている。
初芝橋本サッカー部は、高校サッカー界が誇る名門だ。過去に吉原宏太（元ガンバ大阪ほか）、岡山一成（元川崎フロンターレほか）、金明輝（前アビスパ福岡監督）、酒本憲幸（元セレッソ大阪ほか）、末吉塁（ファジアーノ岡山）ら数多のＪリーガーを輩出。全国高校選手権18回、インターハイ出場19回はともに和歌山県の最多出場記録で、今夏に開催されるインターハイでも県予選を制し、３年ぶりの本大会行きを決めたばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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