「可愛すぎてびっくりしたわ」チュニジア戦を現地観戦した“日本代表CBの女優妻”にネット騒然！「透明感がやばいって」「どんだけ美男美女よ」【W杯】
北中米ワールドカップ・グループＦを戦う日本代表が好調だ。初戦でオランダと壮絶な２−２ドローを演じ、続く第２戦ではチュニジアを相手に上田綺世の２発などで４−０の完勝。最終戦となるスウェーデン戦は引き分け以上の結果で２位以内が確定する。
そのチュニジア戦が行なわれたメキシコのエスタディオ・モンテレイで、日本代表選手の妻がスタンド観戦する様子が話題となっている。DF長友佑都の妻で女優の平愛梨さんが目撃されると、その近くには同じくDF谷口彰悟の妻でモデル・女優の泉里香さんの姿も。谷口の名が入ったマフラーを巻き、青の代表ユニホームを着込んで、髪を後ろに束ねるナチュラルな出で立ち。残念ながらチュニジア戦で谷口の出場機会は訪れなかったが、泉さんは終始ニコヤカにサムライブルーの奮闘に声援を送った。
泉さんがスタンド応援する画像がSNS上で拡散すると、ファンからの書き込みが続々と寄せられた。「やっぱり綺麗で可愛いな」「可愛すぎてびっくりしたわ」「透明感がやばいって」「試合より目が釘付けです」「当たり前だけど谷口のタオルかけててかわいい」「幸せオーラが溢れていて素敵です」「どんだけ美男美女よ」「圧倒的美しさ」「日本代表を全力で応援する姿が最高に輝いてます」「現地で気付いた人めちゃくちゃ羨ましい」「好きな顔と好きな顔や」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
そのチュニジア戦が行なわれたメキシコのエスタディオ・モンテレイで、日本代表選手の妻がスタンド観戦する様子が話題となっている。DF長友佑都の妻で女優の平愛梨さんが目撃されると、その近くには同じくDF谷口彰悟の妻でモデル・女優の泉里香さんの姿も。谷口の名が入ったマフラーを巻き、青の代表ユニホームを着込んで、髪を後ろに束ねるナチュラルな出で立ち。残念ながらチュニジア戦で谷口の出場機会は訪れなかったが、泉さんは終始ニコヤカにサムライブルーの奮闘に声援を送った。
泉さんがスタンド応援する画像がSNS上で拡散すると、ファンからの書き込みが続々と寄せられた。「やっぱり綺麗で可愛いな」「可愛すぎてびっくりしたわ」「透明感がやばいって」「試合より目が釘付けです」「当たり前だけど谷口のタオルかけててかわいい」「幸せオーラが溢れていて素敵です」「どんだけ美男美女よ」「圧倒的美しさ」「日本代表を全力で応援する姿が最高に輝いてます」「現地で気付いた人めちゃくちゃ羨ましい」「好きな顔と好きな顔や」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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