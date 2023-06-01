札幌・中央警察署は2026年6月23日、強盗傷害の疑いで札幌市に住む男女6人を逮捕しました。



逮捕されたのは、

札幌市白石区の自称とび職の岡本優心容疑者（20）

札幌市白石区の会社員の山科琉生容疑者（20）

札幌市北区のアルバイト従業員の少年（19）

札幌市西区の個人事業主の中村光琉容疑者（20）

札幌市の自称・飲食店従業員の鈴木ひより容疑者（21）

札幌市中央区の飲食店従業員の岩村優美容疑者（21）の男女6人です。





6人は、2026年5月7日午後10時半ごろから8日午前0時ごろまでの間、札幌市中央区南8条西4丁目の路上で10代後半の男性に殴る蹴るの暴行を加え、男性を車に監禁し、手稲山の路上で男性に火をつけたタバコを押しつけて、「お前、金あるのか」「お前の家に行く」などと脅迫し、8日午前0時半ごろ、男性の自宅でハサミを向け「早くしろオラ」などと語気を強く脅し、現金約5万8000円とゲーム機など（時価合計約15万2000円相当）を奪った疑いが持たれています。6人は、札幌市中央区南7条西11丁目のある店舗のATMに男性を連れていき、現金を引き出させようとしましたが、従業員に110番通報され断念し、その後逃走していました。男性はタバコの火によるものとみられるやけどや、顔面打撲、頸椎捻挫などのけがをしています。男性は2026年4月末に岩村容疑者とSNSで知り合い面識がありました。そのほか5人とは面識はありませんでした。男性はSNSを通じて呼び出されたということです。調べに対し6人は容疑を否認または一部否認しています。・岡本容疑者（否認）「被害者からあげると言われもらっただけです」「強盗したということは間違いです」・山科容疑者（一部否認）「脅して金や金目のものを奪ったので、その行為が強盗にあたるのはわかっていました」・アルバイト従業員の少年（否認）「盗んだと言われる、お金やゲーム機については盗む状況も見ていないし、他の人から何を盗んだと聞いていないので全く知りません」・中村容疑者（否認）「殴ったり蹴ったりしていないし、脅したりもしていません」・鈴木容疑者（否認）「逮捕された理由があっている部分もありますし、部分的に違う部分があります」・岩村容疑者（否認）「犯人の一員だということは理解できます」警察は匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の可能性もあるとみて調べています。