◇W杯北中米大会1次リーグK組 ウズベキスタン0―5ポルトガル（2026年6月23日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第2戦は23日（日本時間24日）に行われ、初出場のウズベキスタン（FIFAランク54位）がポルトガル（同9位）に0―5と大敗。開幕2連敗で最下位脱出ならずグループ3位以下が確定。1次リーグ敗退濃厚となった。

黒星発進となったカンナバロ監督は前日会見で「これはクリスティアーノ（ロナウド）との試合ではありません。今大会屈指の強豪チームとの対戦です。素晴らしいウインガー、世界最高レベルのミッドフィルダー、そしてサッカー史上最高のストライカーを擁しています。しかし、私たちはチームとして戦うためにここにいます。コロンビア戦ではプレッシャーが足りなかったので、明日は攻守両面で激しく戦わなければなりません」とコメント。番狂わせを狙うと話した。

試合は前半6分、相手FWのC・ロナウドに先制ゴールを許し失点。同17分にはフリーキックから失点。C・ロナウドが蹴ると見せかけたフェイントに意表をつかれ、GKネマトフがDFメンデスの左足シュートへの反応が遅れてしまいゴールを許した。

同29分、高い位置のプレスでボールを奪ってMFガニエフが右足のミドルシュートから豪快にネットを揺らしたがVAR判定に。ボールを奪った際のFWファイズラエフのファウルをとられてしまい、無情にも得点が認められなかった。

すると同39分、カウンターから再びC・ロナウドにゴールを決められ3失点目。さらに後半にも失点を重ね大敗。開幕2連敗を喫し、最下位脱出ならずグループ3位以下が確定。この後に行われる同組他会場の試合でコンゴがコロンビアに勝利した場合は第3戦を待たずに1次リーグ敗退が決まってしまうことになった。