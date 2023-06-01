「日本と当たるチームは要注意」「刀でズタズタにされかねない」日本代表の快進撃に世界から称賛止まず！イタリア大手紙も驚嘆！驚異の最高点をマークしたのは？「スターが覚醒した」

「日本と当たるチームは要注意」「刀でズタズタにされかねない」日本代表の快進撃に世界から称賛止まず！イタリア大手紙も驚嘆！驚異の最高点をマークしたのは？「スターが覚醒した」