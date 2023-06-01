モー娘。卒業の牧野真莉愛、“電撃的”な発表の理由明かす「思う存分楽しめた」ファンには謝罪の気持ちも
アイドルグループ・モーニング娘。’26の牧野真莉愛（25）が23日、都内で行われた写真集『モーニング娘。 牧野真莉愛』発売記念イベント前会見に出席。電撃的な卒業にいたった自身の心境の動きを打ち明けた。
【全身カット】何頭身ですか…圧倒的なスタイルを披露した牧野真莉愛
牧野は今年4月に、11年9ヶ月在籍したグループを6月24日の東京・日本武道館公演をもって卒業することを伝えた。発表からわずか2ヶ月後に卒業という電撃的な形となったが、牧野は「モーニング娘。を思う存分楽しめたって思った時に決めました」と卒業を決意した理由を明かした。ただ一方で「急に辞めることになったことは、本当にファンの方に『ごめんなさい』っていう気持ちでいっぱいです」とも語った。
きょう24日の公演に向けては「卒業という場を設けていただけたことにすごく感謝しています。『今までありがとうございました』の気持ちをたくさん込めてパフォーマンスしたいと思います」と語り、「やっぱり思ったのが、モーニング娘。のメンバーとしてモーニング娘。の歌やダンスをパフォーマンスできること、ステージに立てることが1番のうれしいことだったので、明日が最後になるって思うと寂しいんですけど、最後まで楽しみたいと思います」と決意を述べた。
卒業発表後、急ピッチで制作が決定したという本作は、1日限りのスケジュールの中で沖縄で撮影。モーニング娘。として駆け抜けた青春の日々、眩しい笑顔、真っ直ぐな眼差し、そしてふと見せる儚（はかな）さまで、アイドル人生のすべてを刻んだ。ラストステージを前に“正統派アイドルの完成形”を収めた最後の写真集となる。
牧野は、2001年2月2日生まれ、愛知県出身。12年11月より、ハロプロ研修生として活動。14年9月、ハロプロ研修生から抜てきされ、「モーニング娘。’14＜ゴールデン＞オーディション」合格者とともに、モーニング娘。へ加入した。また、グループに加入前は年間50回以上スタジアムで観戦し、キャンプも観に行くほど大の北海道日本ハムファイターズファンとしても知られている。
【全身カット】何頭身ですか…圧倒的なスタイルを披露した牧野真莉愛
牧野は今年4月に、11年9ヶ月在籍したグループを6月24日の東京・日本武道館公演をもって卒業することを伝えた。発表からわずか2ヶ月後に卒業という電撃的な形となったが、牧野は「モーニング娘。を思う存分楽しめたって思った時に決めました」と卒業を決意した理由を明かした。ただ一方で「急に辞めることになったことは、本当にファンの方に『ごめんなさい』っていう気持ちでいっぱいです」とも語った。
卒業発表後、急ピッチで制作が決定したという本作は、1日限りのスケジュールの中で沖縄で撮影。モーニング娘。として駆け抜けた青春の日々、眩しい笑顔、真っ直ぐな眼差し、そしてふと見せる儚（はかな）さまで、アイドル人生のすべてを刻んだ。ラストステージを前に“正統派アイドルの完成形”を収めた最後の写真集となる。
牧野は、2001年2月2日生まれ、愛知県出身。12年11月より、ハロプロ研修生として活動。14年9月、ハロプロ研修生から抜てきされ、「モーニング娘。’14＜ゴールデン＞オーディション」合格者とともに、モーニング娘。へ加入した。また、グループに加入前は年間50回以上スタジアムで観戦し、キャンプも観に行くほど大の北海道日本ハムファイターズファンとしても知られている。