モーニング娘。’26の牧野真莉愛（25）が23日、都内で写真集「モーニング娘。 牧野真莉愛」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。

きょう24日にグループの卒業を控え、急きょ沖縄で撮影。「集大成ではなく、完成形です。今までで一番可愛いです」と自信たっぷりの一冊に仕上がった。そんな大切な作品を抱きしめて「モーニング娘。にいる全部の時間が青春だったなと思います」とかみしめた。

大の日本ハムファン。卒業の報告は「一番初めにLINEしたのはつんく♂さんです」とした一方、「一番初めにDMで報告したのは新庄です」と、新庄剛志監督にも連絡したことを明かした。返事については「内緒で。私だけのものにしたい」といたずらっぽく笑った。

卒業後は「まずは海賊王になりたかったんですよ。でも、新しい夢ができた。小さいころから蛯原友里さんが大好きだったので、蛯原友里さんのようになりたい。あともう一つは、ドラゴンボール芸人になりたい」と未来を描く。まずは卒業コンサートに向けて「今までありがとうございましたの気持ちをたくさん込めて、パフォーマンスしたいと思います。明日が最後になると思うとさみしいですけど、最後まで楽しみたいです」と意気込んだ。