歌手のToshl（トシ、60）が3年10カ月ぶりとなるカバーアルバム「IM A SINGER」を7月1日に発売する。第4弾の今作はアニメ「北斗の拳」のオープニング曲で知られるクリスタルキングの「愛をとりもどせ！！」を筆頭にアニソン中心の選曲で全10曲を収録。本紙の取材に「日本が誇るアニメ、アニソンに対して敬意と覚悟をもって全身全霊で挑んだ」と、込めた思いを明かした。

制作のきっかけは「愛を…」だった。「北斗の拳」の誕生40周年記念作で、プライムビデオで全世界配信中のアニメ「北斗の拳―FIST OF THE NORTH STAR―」のエンディング曲としてカバー依頼を受けた。「リアルタイムで見ていた世代なので感激しました。でも心のどこかで“俺しかいないよな”って不思議な自信がありました」と当時を振り返った。

少年時代にクリスタルキングの「大都会」をピアノ弾き語りしていた過去があり「あの高音を周りに比べてきれいに歌えたんですよ。だからこそ期待に応えてやるって強く思えた」とニヤリ。世間に届くまで不安な時期もあったが、ファンからの絶賛の声で自信が確かなものになった。

今作の制作に向け、敬意を持って曲とアニメを徹底的に研究した。「アニメ、アニソンはファンが多い。失礼のないように正面から向き合って、作品のストーリーや歌詞に隠された意味を時間のある限りスタジオにこもって突き詰めました」と並々ならぬ意欲で臨んだという。

こうした取り組みに技術的な進歩も組み合わさって、89年のメジャーデビューから37年というキャリアで「今の歌唱力が一番」と断言する。「勉強すればするほど奥が深すぎると思えた。まだまだやれると思うし、今が一番歌に対して貪欲で、伸びしろがある」と開眼。希代のボーカリストはカバーを経て、さらに力をつけている。 （高原 俊太）

《羽生結弦さんと「紅蓮の弓矢」でコラボしたい！》フィギュアスケート男子の五輪連覇者でプロとして活動する羽生結弦さん（31）とのアニソンカバーでのコラボを夢見ている。「アスリートとして超一流な上に、礼儀の正しさや感謝を忘れない人」と尊敬のまなざし。19年5月のアイスショーで共演し、持ち歌「マスカレイド」などで羽生さんが演舞した。今作ではGLAYのHISASHI（54）がギターで参加した「紅蓮の弓矢」でのコラボを熱望。「僕とHISASHIさんが並んで、その前で羽生さんがパフォーマンスしてたら夢みたいですね」と声を弾ませた。

▽IM A SINGER 念願だった自身初カバーアルバムとして2018年11月に発売。第1弾はAKB48の「365日の紙飛行機」や松田聖子「赤いスイートピー」などポップスの名曲を並べ売り上げ10万枚のヒットを記録。19年12月発売の第2弾は洋楽からフォークソングを幅広く、22年9月発売の第3弾は「美女と野獣」などディズニー音楽のカバーに挑戦した。