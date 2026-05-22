「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が２３日、都内で写真集「モーニング娘。牧野真莉愛」の発売記念イベントを開催し、卒業を決めた理由などについて語った。

４月に卒業を発表を行い、６月２４日の日本武道館公演をもってグループを去る牧野。約１２年の在籍期間でモーニング娘。を一言で表すと「夢」だといい、「モーニング娘。になるのが夢で、モーニング娘。になりたくてオーディションを受けた。私の中でモーニング娘。は永遠の夢であるし、一員になった今でもずっと夢の中にいる感じがします」と、しみじみと話した。

２月に写真集を発売した際、今後の目標について「モーニング娘。としてＮＨＫ紅白歌合戦に出場したいです」と回答。そこから急転、４月に卒業を決断した経緯を聞かれると「（２月の時点では）全く考えてなかった。もうすぐ卒業したいなという思いで活動をしたことはなかった。思う存分楽しめたと思った瞬間に辞めることを決めました」と説明した。

ファンに対して「急にモーニング娘。を辞めることになったことは、ごめんなさいという気持ちです」と顔を少し曇らせながら謝罪の思いを吐露。２４日の武道館公演に向けて「卒業公演という場を設けていただけたことに感謝していますし、急に辞めることを決めてしまってファンの方にはごめんなさいの気持ちでいっぱいなんですけど、今までありがとうございましたの気持ちを込めてパフォーマンスしたいと思います」と誓った。