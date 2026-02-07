「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が２３日、都内で写真集「モーニング娘。牧野真莉愛」の発売記念イベントを開催した。

２４日の日本武道館公演をもってグループを卒業する牧野のアイドル人生ラストとなる一冊。「（４月の）卒業発表をして『すぐに出す』と決めてくださった。１８歳、１９歳、２０歳と牧野真莉愛の写真集全集を撮影してくださったカメラマンさんとヘアメイクさん、衣装さんのみんなが集まってくださって沖縄で一日撮影をした。すごくうれしかったですし、ありがとうの気持ちとごめんなさいの気持ちでいっぱいです」と胸の内を明かした。

同作について「集大成ではなく完成形です」と強調。「ラストに出す写真集だから完成形ということで、見どころは全部。とにかくかわいいです。自分でかわいいって言うことはないんですけど、今までで一番かわいいです」と頬を緩めた。

自己採点を問われると「１００点です」と回答。「日本ハムファイターズの初代オーナーの大社義規さんの１００が永久欠番なので！」とファイターズファンらしい答えで笑いを誘っていた。