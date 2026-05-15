昭和の歌姫・美空ひばりさん（享年５２）の未発表音源「二人きりで」が、美空さんの命日の２４日午前０時に配信シングルとしてリリースされ、ミュージックビデオ（ＭＶ）が公開された。

同曲は作詞・藤浦洸氏、作曲・原六朗氏で１９５６年に録音されたもの。当時１８歳だった美空さんが若き日の歌声で揺れる少女の恋心を歌い上げた。

ＭＶは、ＡＩクリエイティブコンテスト「コロテック（ＣＯＬＯＴＥＫ）」で二冠を達成している気鋭の映像クリエイターで、日本コロムビアグループのＣＣＯに就任した青木俊樹氏を中心に、ＡＩクリエイターのｎｅｒｕｋｏ氏と、Ｉｎｔ．Ｌａｂ氏が制作。美空さんの持つ時代を超えた歌声の魅力を描いた映像作品に仕上がった。

青木氏は「『二人きりで』という楽曲には、テーブルを挟んで向き合うふたりだけの、小さく閉じた世界があるように感じました。ひばりさんの歌声には、その空間をそっと包み込み、時代を超えて届く光のようなものがあります」と美空さんの歌声を評価。ＭＶは裏庭で踊る一人の女性が軸になっているといい、『もう一歩が踏み出せない』という感覚は、昭和も令和も変わらない。横浜の街を舞台に、時代の異なる恋の断片を重ねたのは、ひばりさんの歌声が特定の時代に属するものではなく、いつの時代の誰かの背中をそっと押してきた歌であることを伝えたかったからです。この歌声に携わる機会をいただけたことを、心より光栄に思います」と感謝した。

ｎｅｒｕｋｏ氏も「日本の音楽史に残る偉大なアーティストの貴重な未発表曲に携わることができ、心より光栄に思います。ＡＩ技術を用いて美空ひばりさんの楽曲を描き出すにあたり、往年のファンの方々が持つ大切なイメージを尊重しつつ、初めて彼女の音楽に触れる世代にも親しみを持っていただけるデザインを意識しました」とポイントを告白。「陽の当たる庭で伸びやかに踊る姿を通して、時代を超えて語り継がれる歌声の魅力と、新しい表現の形を感じていただければ幸いです」。Ｉｎｔ．Ｌａｂ氏も「表現の形が新しいものへと移り変わっていっても、時代をこえて変わらない情景を、ひばりさんに見守っていて欲しい。そんな願いを込めて制作しました」と思いを明かした。

同曲は４枚組みＣＤボックス「うたの宝石箱」のボーナストラックとして収録される。