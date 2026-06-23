◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦 ポルトガル５―０ウズベキスタン（２３日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク５位のポルトガルが、同５０位のウズベキスタンに５―０で大勝した。

ポルトガルは初戦でコンゴに引き分けたが、この日は序盤から試合を動かした。動かしたのは初戦で低調だった絶対的なエースだ。前半６分、ＤＦカンセロが右クロスを出すと、ＦＷクリスティアノ・ロナウドが右足で合わせてゴールの中へ。史上初の６大会連続得点を決めて、ジャンプして仁王立ちする、自らのセレブレーションを披露した。ロナウドは通算９点目。４１歳１３８日でのゴールは、Ｗ杯ではロジェ・ミラ（カメルーン）の４２歳３９日に次ぐ、年長２位の記録となった。

ここで手を緩めない。前半１７分、エリア中央手前のいい位置でＦＫをもらうと、スタンドからはロナウドの直接ＦＫを期待する歓声が上がる。ロナウドも準備するが、周囲の期待を逆手に取り、ＤＦメンデスが左足で直接狙う。ゴール左にコントロールされたキックはネットの中に吸い込まれ、２点リードに広げた。

さらに前半のうちに３点目を奪った。前半３９分、フェルナンデスのパスに裏へ抜けたロナウドが右足でシュート。自身のＷ杯通算１０得点目が決まると、場内は大歓声に包まれた。ロナウドは初戦でシュート３本しか打てず無得点。試合終了後にはブーイングを浴びた初戦の不本意ぶりがウソのような輝きで、ポルトガルを牽引（けんいん）した。後半１５分にはオウンゴールで４点目を奪い、同４２分には、こぼれ球に反応した途中出場のＦＷレオンが右足でネットを揺らし５点目を挙げた。

ポルトガルは４１歳となった大エースのロナウドだけでなく、中盤にはＢ・フェルナンデス（マンチェスターＵ）やビティーニャ（パリＳＧ）ら欧州の強豪クラブの主力がずらり。新旧の戦力が融合し、欧州予選は６試合で２０ゴールと高い得点力を示した。初戦のコンゴ戦は２―２で引き分け、低調な出だしとなったが、優勝候補らしい強さを見せつけた。ロナウドは今大会が最後のＷ杯となることを明言。悲願の頂点に挑む。

◆ポルトガル（７大会連続９度目） ＦＩＦＡランク５位。Ｗ杯最高成績は１９６６年の３位。欧州選手権は２０１６年大会で優勝。２３年からロベルト・マルティネス監督（５２）が指揮。主な選手はＣ・ロナウド（アルナスル）、ＭＦフェルナンデス（マンチェスターＵ）。欧州予選は４勝１分け１敗で突破。２５年欧州ネーションズリーグ優勝。首都リスボン。人口約１０００万人。