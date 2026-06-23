◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦 ポルトガル５―０ウズベキスタン（２３日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク５０位のウズベキスタンは同５位のポルトガルがに０―５で敗れた。コンゴがこの日に行われるコロンビア戦で勝利した場合、１次リーグ敗退が決まる。

序盤から一方的な展開になった。前半６分、ＤＦカンセロの右クロスからＦＷクリスティアノ・ロナウドに史上初の６大会連続ゴールを決められると、同１７分にはＤＦメンデスに直接ＦＫを沈められ、２点ビハインドになった。

さらに前半３９分、ＭＦフェルナンデスのパスに裏へ抜けたロナウドに３点目を献上。歴代年長２位の４１歳１３８日で得点を奪った世界的ストライカーの活躍で意気消沈すると、後半１５分にはオウンゴールで４失点目を喫し、同４２分にも失点した。

ウズベキスタンは長らくアジア予選などで日本と競い合ってきた中央アジアの雄。マンチェスターＣ（イングランド）で活躍する２２歳ＤＦフサノフら若手にタレントをそろえる。本大会を見据え、０６年ドイツＷ杯で優勝したイタリア代表の主将を務めたファビオ・カンナバロ氏（５２）が監督に就任し、さらなる堅守構築に努めていたが、この日は発揮されず、Ｗ杯初白星とはならなかった。

◆ウズベキスタン（初出場） ＦＩＦＡランク５０位。アジア杯最高成績は２０１１年の４位。２５年から元イタリア代表ＤＦのファビオ・カンナバロ監督が指揮。主な選手はＤＦフサノフ（マンチェスターＣ）。アジア予選は６勝３分け１敗で突破。首都タシケント。人口は約３５００万人。