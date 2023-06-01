NY株式23日（NY時間14:08）（日本時間03:08）
ダウ平均　　　51763.10（+50.39　+0.10%）
ナスダック　　　25697.01（-469.59　-1.79%）
CME日経平均先物　69275（大証終比：-495　-0.71%）

欧州株式23日終値
英FT100　 10428.85（-9.00　-0.09%）
独DAX　 24893.58（-246.11　-0.98%）
仏CAC40　 8340.71（-59.40　-0.71%）

米国債利回り
2年債　 　4.188（-0.038）
10年債　 　4.495（-0.014）
30年債　 　4.947（-0.001）
期待インフレ率　 　2.217（-0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.919（-0.033）
英　国　　4.754（-0.054）
カナダ　　3.440（+0.007）
豪　州　　4.772（-0.039）
日　本　　2.665（-0.004）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.33（-0.53　-0.72%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4146.20（-56.50　-1.34%）

ビットコイン（ドル）
62220.27（-2151.60　-3.34%）
（円建・参考値）
1005万2929円（-347634　-3.34%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ