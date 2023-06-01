ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックは１．８％の大幅安
NY株式23日（NY時間14:08）（日本時間03:08）
ダウ平均 51763.10（+50.39 +0.10%）
ナスダック 25697.01（-469.59 -1.79%）
CME日経平均先物 69275（大証終比：-495 -0.71%）
欧州株式23日終値
英FT100 10428.85（-9.00 -0.09%）
独DAX 24893.58（-246.11 -0.98%）
仏CAC40 8340.71（-59.40 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.188（-0.038）
10年債 4.495（-0.014）
30年債 4.947（-0.001）
期待インフレ率 2.217（-0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.919（-0.033）
英 国 4.754（-0.054）
カナダ 3.440（+0.007）
豪 州 4.772（-0.039）
日 本 2.665（-0.004）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.33（-0.53 -0.72%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4146.20（-56.50 -1.34%）
ビットコイン（ドル）
62220.27（-2151.60 -3.34%）
（円建・参考値）
1005万2929円（-347634 -3.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51763.10（+50.39 +0.10%）
ナスダック 25697.01（-469.59 -1.79%）
CME日経平均先物 69275（大証終比：-495 -0.71%）
欧州株式23日終値
英FT100 10428.85（-9.00 -0.09%）
独DAX 24893.58（-246.11 -0.98%）
仏CAC40 8340.71（-59.40 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.188（-0.038）
10年債 4.495（-0.014）
30年債 4.947（-0.001）
期待インフレ率 2.217（-0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.919（-0.033）
英 国 4.754（-0.054）
カナダ 3.440（+0.007）
豪 州 4.772（-0.039）
日 本 2.665（-0.004）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.33（-0.53 -0.72%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4146.20（-56.50 -1.34%）
ビットコイン（ドル）
62220.27（-2151.60 -3.34%）
（円建・参考値）
1005万2929円（-347634 -3.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ