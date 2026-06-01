50thロゴと「らっくー」が輝くクリスタルシール！ アカベコランド「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」

記事ポイント 1976年発売50周年「酪王カフェオレ」の立体クリスタルシール化ホログラム×クリスタル素材で手帳・スマホ・手紙のデコに対応50thロゴとキャラ「らっくー」限定カット収録 1976年発売50周年「酪王カフェオレ」の立体クリスタルシール化ホログラム×クリスタル素材で手帳・スマホ・手紙のデコに対応50thロゴとキャラ「らっくー」限定カット収録

アカベコランドが、酪王協同乳業とのコラボ第2弾「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」を2026年6月22日より予約受付開始しました。

1976年の発売以来50年にわたり福島県民に親しまれてきた「酪王カフェオレ」のパッケージが、ぷっくり立体のクリスタル素材とホログラムの輝きをまとったシールになりました。

発送は2026年7月中旬より予約分から順次行われます。

アカベコランド「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」

商品名：酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2価格：1枚 660円（税込）素材・仕様：ぷっくり立体クリスタル素材／ホログラム枠／台紙付き・個包装予約受付開始：2026年6月22日（月）〜発送時期：2026年7月中旬〜（予約分より順次発送）販売チャネル：アカベコランド公式オンラインストア

アカベコランドは、会津の縁起物「赤べこ」を軸にしたオリジナル雑貨を展開するブランドです。

今回は酪王協同乳業とのコラボクリスタルシールの第2弾として、福島を代表するロングセラー乳飲料「酪王カフェオレ」をテーマにしたシートが登場します。

酪王協同乳業は2021年に設立された福島県の乳業メーカーで、「酪王カフェオレ」は1976年の発売以来、生乳を50%以上使用したコクある味わいで半世紀にわたり愛され続けてきました。

「カフェオレといえば酪王」という福島の食文化を、手のひらサイズのシール1枚に凝縮した”カフェオレ尽くし”のシートです。

カフェオレ尽くしのシートデザイン

シートには「酪王カフェオレ」と「ハイ・カフェオレ」のパッケージを、大小さまざまなサイズでぎっしり詰め込んでいます。

おなじみの紙パック型はもちろん、両製品のロゴプレート、ぽってり可愛いコーヒーカップとサイフォン、コーヒー豆まで、喫茶気分が高まるモチーフが揃います。

収録デザインは、酪王カフェオレ・ハイ・カフェオレ・紙パック・ロゴプレート・コーヒーカップ・サイフォン・コーヒー豆・50thアニバーサリーロゴ・酪王協同乳業オリジナルキャラクターなど多彩なラインナップです。

あの懐かしい紙パックの形がそのままシールになり、光に当てるとホログラム枠がキラキラと輝く仕上がりになっています。

50thアニバーサリーロゴと「らっくー」の限定カット

シートの主役は、発売50周年を記念した「50thアニバーサリーロゴ」シールです。

1976→2026の歩みを刻んだスペシャルデザインで、半世紀の歴史を1枚のシールに収めています。

さらに、酪王協同乳業オリジナルキャラクター「らっくー」がひょっこり顔を出した限定カットも収録。

アニバーサリーロゴとキャラクターが並ぶ組み合わせは、このVolume.2だけのデザインです。

クリスタル素材の質感と使い方

透明感のあるクリスタル素材は、ぷっくりとした立体感が特徴です。

光に当たるとホログラム枠と相まってキラキラと輝き、見ているだけで気分が上がる仕上がりになっています。

手帳のデコレーション、スマホケースへの貼り付け、お手紙のアクセントと、さまざまな場面で使えます。

台紙付き・個包装なので、ギフトとしてもそのまま渡せる状態です。

「ハイ・カフェオレ」のパッケージデザイン

シートにはコク深い「ハイ・カフェオレ」のパッケージデザインも収録されています。

「酪王カフェオレ」と「ハイ・カフェオレ」の2種が大小さまざまなサイズで並ぶ構成で、両製品のファンが一枚で楽しめます。

ロゴプレートのシールは、ノートの表紙やポーチなど平らな面にも貼りやすいサイズ感です。

シール全体のラインナップ

コーヒーカップとサイフォンのシールは、喫茶店を思わせるレトロな雰囲気で、カフェオレというドリンクの世界観を広げるモチーフです。

コーヒー豆のデザインも加わり、シート全体で”カフェ気分”を演出しています。

予約商品と通常販売商品は発送時期が異なるため、同梱発送には対応していません。

1976年から50年にわたって福島で愛されてきた「酪王カフェオレ」の世界観を、手のひらで持ち歩けるシールとして味わえます。

ホログラムに輝くクリスタル素材と、50thアニバーサリーロゴや「らっくー」の限定カットが揃い、コレクションとしても贈り物としても楽しめる一枚です。

アカベコランド「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」はどこで予約できますか？

A. アカベコランド公式オンラインストア（akabekoland.buyshop.jp）にて2026年6月22日（月）より予約受付を行っています。

価格は1枚660円（税込）で、発送は2026年7月中旬より予約分から順次行われます。

Q. シートにはどんなデザインが収録されていますか？

A. 酪王カフェオレ・ハイ・カフェオレの紙パック型やロゴプレートをはじめ、コーヒーカップ・サイフォン・コーヒー豆・50thアニバーサリーロゴ、酪王協同乳業オリジナルキャラクター「らっくー」の限定カットなどが収録されています。

Q. 素材と仕様はどのようなものですか？

A. ぷっくり立体のクリスタル素材にホログラム枠を組み合わせており、光に当たるとキラキラと輝きます。

台紙付き・個包装で、手帳・スマホ・お手紙のデコレーションに使えます。

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