植物由来6.3%パウダーが皮脂を吸着！ ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」

記事ポイント とうもろこし・お米由来の皮脂吸着パウダー6.3％配合で皮脂・汗を除去5つのアプローチで夏のベタつき肌をケアするボディせっけんしずく型形状でワキや足指の間への「直洗い」集中ケアに対応 とうもろこし・お米由来の皮脂吸着パウダー6.3％配合で皮脂・汗を除去5つのアプローチで夏のベタつき肌をケアするボディせっけんしずく型形状でワキや足指の間への「直洗い」集中ケアに対応

ペリカン石鹸が、夏の汗・皮脂のベタつきとお風呂上がりの「汗だく問題」に着目したボディ用せっけん「さらさらパウダーせっけん」を発売しました。

皮脂吸着パウダー、洗浄補助成分、ひきしめ成分、保湿成分、冷感成分という5つのアプローチを一石に詰め込み、「酷暑」な夏を快適に乗り切るボディケアアイテムです。

ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」

商品名：さらさらパウダーせっけん価格：500円（税込550円）容量：75g販売チャネル：ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ、ドラッグストア、バラエティーショップなど

ペリカン石鹸は1947年創業の国産石鹸メーカーです。

「泡の先に、笑顔はじける」をコンセプトに、使う人のニーズに合わせたバラエティー豊かなボディケア商品を開発・製造しています。

2026年4月、気象庁が最高気温40℃以上の日の名称「酷暑日」を新たに定義しました。

2007年の「猛暑日」追加から19年ぶりの新定義で、近年の日本の夏の厳しさを象徴する言葉となっています。

梅雨時期のジメジメした高湿度環境や熱帯夜でのベタつきストレスは年々増加しており、「お風呂上がりに脱衣所へ出た瞬間にまた汗でベタつく」という悩みに対応するために開発されました。

「洗い残し皮脂」とお風呂上がりの「サラサラ汗」が合体し、ベタつき汗に

発汗したばかりの汗はサラサラとしています。

しかし肌表面に「洗い残し皮脂」があると、汗と皮脂が混ざり合って蒸発しにくい「ベタつき汗」へと変化します。

この根本原因となる皮脂汚れをしっかり洗い流すために開発されたのが「さらさらパウダーせっけん」です。

「さらさら」「冷感」「吸着洗浄」という要素を一石に組み合わせています。

すっきり快適なめらか素肌へ洗い上げるボディ用『さらさらパウダーせっけん』

試行錯誤の末にブレンドした皮脂吸着パウダーを合計6.3％配合しています。

とうもろこしやお米などの植物由来成分を含む吸着成分が、ベタつきの原因となる洗い残し皮脂と汗を吸着して洗浄。

さらふわ肌へと導きます。

洗浄補助成分としてはベントナイトの細かな粒子が毛穴の奥まで入り込み、汗や皮脂汚れをしっかり吸着洗浄できます。

加えてマイルドな肌あたりの「重曹スクラブ（炭酸水素Na）」が、角質を心地よく磨き上げる仕上げの一手です。

キュッと素肌ひきしめ

古くから「柿渋」として親しまれる柿タンニン、ユーカリ葉エキス、ミョウバンという3種のひきしめ成分を配合しています。

すっきり洗うだけでなく、キュッと引き締まった快適な素肌をサポートします。

うるおってなめらか素肌

近年注目のスキンケア成分「ナイアシンアミド」をはじめ、チャ葉エキス、シュガースクワラン、ホホバ油という4種の保湿成分を配合しています。

洗い流した後も健やかなうるおいを肌に与えます。

洗うたびに乾燥しにくいのが夏のボディケアで大切なポイントです。

さっぱり甘いパウダリーミントの香り

清涼成分としてメントールを配合し、夏のほてりやベタつきによる不快感をマイルドなひんやり感でやわらげます。

香りはバスタイムを爽やかに彩る「パウダリーミントの香り」です。

ほんのりベビーパウダーのような甘さとさっぱりしたミントが溶け合う香りで、清潔感あふれるリラックスタイムを過ごせます。

直洗いで汗ゾーン集中ケア

手にフィットして細かい所も洗いやすい「しずく型」の石鹸形状を採用しています。

ワキや足の指の間など汗やベタつきが特に気になる「汗ゾーン」にせっけんを肌に直接あてて「直洗い」するケアが可能です。

痛くなく心地よいマイルドなスクラブ感で、すっきりさっぱりと洗い上げます。

もちろんもこもこに泡立てて全身に使うことも可能です。

さらさらパウダーせっけん

「さらさらパウダーせっけん」は75gのコンパクトサイズで、ドラッグストアやバラエティーショップでも購入できます。

税込550円という価格で、日常のバスタイムに取り入れやすい石鹸です。

汗ゾーンへの直洗いと全身泡洗いの両方に対応しているため、梅雨から夏の終わりまで毎日使えるボディケアアイテムとして活用できます。

梅雨のジメジメも酷暑日の汗もこの一石でケアでき、お風呂上がりのさらふわ肌が続く夏を体感できます。

パウダリーミントの清涼感とひきしめ・保湿の両立で、入浴後の快適な肌感触を楽しめます。

ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「さらさらパウダーせっけん」はどこで購入できますか？

A. ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップのほか、ドラッグストアやバラエティーショップなどで購入できます。

価格は税込550円（75g）です。

Q. しずく型の形状はどのような場面で役立ちますか？

A. 手にフィットして細かい部分も洗いやすい形状のため、ワキや足の指の間など汗やベタつきが特に気になる部分にせっけんを直接あてて「直洗い」するケアに向いています。

泡立てて全身に使うことも可能です。

Q. 保湿成分はどのようなものが入っていますか？

A. ナイアシンアミド、チャ葉エキス、シュガースクワラン（スクワラン）、ホホバ油の4種の保湿成分が配合されています。

洗いながら健やかなうるおいを肌に与えます。

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