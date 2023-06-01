「41歳の動きじゃない」「神すぎる」C・ロナウドが６大会連続得点＆通算10ゴール目！ 歴史を塗り替える２発にSNS沸騰！「泣けてくる最高」【W杯】
ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第２節でウズベキスタン代表とヒューストン・スタジアムで対戦。クリスティアーノ・ロナウドが圧巻の２ゴールを叩き込み、世界を驚かせた。
まずは開始６分だった。ジョアン・カンセロが右サイドから送ったクロスに、ニアサイドへ鋭く走り込んだC・ロナウドが反応。右足で合わせると、ボールはゴール右隅に決まった。
このゴールは自身の今大会初得点であると同時に、W杯史上初となる６大会連続得点の偉業達成。2006年ドイツ大会から続く歴史的な記録に、新たな１ページが加わった。
しかし、レジェンドのショーは終わらない。
２−０とリードして迎えた39分、ポルトガルは鮮やかなカウンターを発動。ブルーノ・フェルナンデスが中央をドリブルで持ち運び、絶妙なスルーパスを供給すると、ペナルティエリア右へ抜け出したC・ロナウドが右足で冷静にフィニッシュ。ゴール左へ流し込み、この日２点目を奪った。
この追加点はC・ロナウドにとってW杯通算10ゴール目。大舞台での得点数を二桁に乗せ、またひとつ金字塔を打ち立てた。
SNS上でもファンは興奮を隠せない。以下のような声が上がった。
「止まらない！！」
「神すぎる」
「41歳の動きじゃない」
「ハットあるぞ！」
「泣けてくる最高」
「41歳になっても輝きは衰えず」
「まじオフザボールうまい」
「感動しました」
41歳になってもなお、世界最高峰の舞台で結果を残し続けるC・ロナウド。生きる伝説がサッカー史を書き換え続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「止まらない！」歴史を塗り替えるCロナウドの圧巻２ゴール！
まずは開始６分だった。ジョアン・カンセロが右サイドから送ったクロスに、ニアサイドへ鋭く走り込んだC・ロナウドが反応。右足で合わせると、ボールはゴール右隅に決まった。
しかし、レジェンドのショーは終わらない。
２−０とリードして迎えた39分、ポルトガルは鮮やかなカウンターを発動。ブルーノ・フェルナンデスが中央をドリブルで持ち運び、絶妙なスルーパスを供給すると、ペナルティエリア右へ抜け出したC・ロナウドが右足で冷静にフィニッシュ。ゴール左へ流し込み、この日２点目を奪った。
この追加点はC・ロナウドにとってW杯通算10ゴール目。大舞台での得点数を二桁に乗せ、またひとつ金字塔を打ち立てた。
SNS上でもファンは興奮を隠せない。以下のような声が上がった。
「止まらない！！」
「神すぎる」
「41歳の動きじゃない」
「ハットあるぞ！」
「泣けてくる最高」
「41歳になっても輝きは衰えず」
「まじオフザボールうまい」
「感動しました」
41歳になってもなお、世界最高峰の舞台で結果を残し続けるC・ロナウド。生きる伝説がサッカー史を書き換え続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「止まらない！」歴史を塗り替えるCロナウドの圧巻２ゴール！