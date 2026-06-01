海から回収したプラスチックが立体アートに変わる！ NACHOS NAOKO HARA「アートエキシビジョン」

記事ポイント 海洋プラスチックを素材にした立体作品が松坂屋名古屋店3〜6階に展示美しさと違和感のあいだにある現実を視覚体験として提示するコンセプト館内ウィンドウや空間演出の装飾ビジュアルもNACHOSが担当 海洋プラスチックを素材にした立体作品が松坂屋名古屋店3〜6階に展示美しさと違和感のあいだにある現実を視覚体験として提示するコンセプト館内ウィンドウや空間演出の装飾ビジュアルもNACHOSが担当

写真家・映像作家のNACHOS(NAOKO HARA)が、松坂屋名古屋店 本館にてアートエキシビジョンを開催しています。

会場は本館3階から6階にかけての「WALL MUSEUM」エリアで、海の写真をベースに実際に海から回収された海洋プラスチックなどの素材を用いた立体的なアートワークが複数展示されています。

NACHOS「アートエキシビジョン」

会場：松坂屋名古屋店 本館3階〜6階 WALL MUSEUM期間：2026年6月3日(水)〜7月14日(火)

本展は、松坂屋名古屋店のアートプロジェクト「WALL MUSEUM」の一環として開催されています。

NACHOSは「Beautiful Adventure」をテーマに海と旅の物語を撮り続ける写真家・映像作家です。

ビーチカルチャーを軸にブランドビジュアルや雑誌・ドキュメンタリー制作を手がけるほか、言葉による表現にも活動の幅を広げています。

水中・陸上の両域で撮影できる数少ない日本人女性フォトグラファーの一人として、その存在は広く知られるところです。

近年は海洋プラスチックを用いたアートワークにも取り組み、自然の美しさの中に潜む違和感や人の痕跡をテーマに作品制作を続けています。

松坂屋名古屋店での本展では、その活動の延長として海の写真と回収素材を組み合わせた立体アートワークという新たな表現形態が披露されます。

3階から6階という複数フロアにわたる展示規模と、館内ウィンドウや空間演出への作品世界の広がりが今回の展示の大きな特徴です。

百貨店という日常的な空間の中にアートの場が成立している点も見どころの一つといえます。

海洋プラスチックと写真が交わるコンセプト

本展で発表する作品は、「Beautiful Adventure」をテーマにこれまで撮り続けてきた海の写真をベースに、実際に海から回収された海洋プラスチックなどの素材を用いた立体的なアートワークへと展開したものです。

一見、美しく静かな海の風景。

しかしその表面には現れない、人間の痕跡や環境への影響があります。

本作品では、美しさと違和感のあいだにある現実を、あくまで美の文脈の中で提示しています。

環境問題を直接的に訴えるのではなく、視覚体験としての魅力を保ちながら鑑賞者の中に小さな気づきを生むことが、本展示の核となるコンセプトです。

海という存在を通して都市に生きる人々の感覚や距離感を問い直し、自然と人間のあいだにある関係性を浮かび上がらせます。

本プロジェクトは、都市と自然・個と社会の境界に立ちながら、アートと企業・そして社会との新たな関係性を示唆する試み。

その意義は展示の枠を大きく超えています。

松坂屋店内装飾ビジュアルも同時担当

NACHOS(NAOKO HARA)は作品展示にとどまらず、館内ウィンドウや空間演出などの装飾ビジュアルも担当します。

展示と館内装飾の両方を同一のアーティストが手がけることで、松坂屋名古屋店の本館全体がひとつの表現空間として成立しています。

ショッピングの導線上にアートが溶け込む構造により、目的を持って訪れる鑑賞者だけでなく、偶然通りかかった来店者の目にも作品が届きます。

3階から6階という広いフロアにわたって装飾ビジュアルと展示作品が展開されるため、フロアを移動するたびに異なる作品と出会える構成になっています。

写真家・映像作家NACHOS(NAOKO HARA)

NACHOS(NAOKO HARA)は「Beautiful Adventure」をテーマに海と旅の物語を撮り続ける写真家・映像作家です。

ビーチカルチャーを軸にブランドビジュアルや雑誌・ドキュメンタリー制作を手がけるほか、言葉による表現にも活動の幅を広げています。

アメリカPenguin Random House刊『Woman Makes Waves』では日本パートのビジュアルを担当。

2024年には初のドキュメンタリー作品が海外映画祭に選出されました。

2025年にはニューヨークと日本で写真集を発表し、代官山 蔦屋書店にて企画展を開催しています。

松坂屋名古屋店での本展は、海洋プラスチックを素材とした立体作品という新たな表現領域への展開です。

写真・映像・アートワーク・空間演出を一人のアーティストが総合的に手がける、大規模な展示となっています。

美しい海の写真と実際に海から回収されたプラスチックが立体作品へと変わる表現世界が、松坂屋名古屋店の本館全体に広がります。

百貨店の空間に溶け込む形で、自然と人間のあいだにある現実と静かに向き合う体験を味わえます。

NACHOSのアートエキシビジョンの紹介でした。

よくある質問

Q. 展示はどこで、いつまで見られますか？

A. 松坂屋名古屋店 本館3階〜6階のWALL MUSEUMエリアで展示されています。

期間は2026年6月3日(水)から7月14日(火)までです。

Q. 展示作品はどのような素材で作られていますか？

A. 「Beautiful Adventure」をテーマに撮り続けてきた海の写真をベースに、実際に海から回収した海洋プラスチックなどの素材を用いた立体的なアートワークです。

Q. NACHOS(NAOKO HARA)は展示作品以外にも館内で担当している仕事はありますか？

A. はい。

館内ウィンドウや空間演出などの装飾ビジュアルも担当しており、展示と館内装飾の両方を手がける参加となっています。

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