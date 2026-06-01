8周年記念の描き下ろしが秋葉原をジャック！ 『きみが死ぬまで恋をしたい』アトレ秋葉原コラボ

記事ポイント 連載8周年記念コラボがアトレ秋葉原1で2026年8月7日〜20日に開催描き下ろしイラスト使用の館内外装飾・コラボショップ・ハズレなし抽選会ありシーナとミミの完全録り下ろし特別ボイスが館内放送される 連載8周年記念コラボがアトレ秋葉原1で2026年8月7日〜20日に開催描き下ろしイラスト使用の館内外装飾・コラボショップ・ハズレなし抽選会ありシーナとミミの完全録り下ろし特別ボイスが館内放送される

一迅社は、漫画『きみが死ぬまで恋をしたい』の連載8周年を記念し、アトレ秋葉原との大規模コラボレーションイベントを開催します。

会場はアトレ秋葉原1（東京都千代田区外神田1-17-6）で、2026年8月7日（金）から8月20日（木）まで実施されます。

『きみが死ぬまで恋をしたい』”アトレ秋葉原コラボ”

開催期間：2026年8月7日（金）〜2026年8月20日（木）会場：アトレ秋葉原1（〒101-0021 東京都千代田区外神田1-17-6）

『きみが死ぬまで恋をしたい』は、あおのなちによる漫画作品です。

孤児の少女たちが魔法兵器として育成される架空の養成学校を舞台に、死と隣り合わせの日常の中で芽生える少女同士の恋愛をダーク・ファンタジーの文脈で描きます。

電子書籍・海外版を含めたシリーズ累計部数は60万部を超え、TVアニメは2026年7月7日（火）より放送が始まっています。

本イベントの正式名称は「きみが死ぬまで恋をしたい8th Anniversary Celebration Party in atre AKIHABARA」です。

あおのなち先生が本イベントのために描き下ろしたイラストは、館内外の装飾や各種グッズに使用。

館内外キャラクタージャック

アトレ秋葉原1の東口には、描き下ろしイラストを使用した11連ビジュアルが登場します。

館内には等身大パネルやポスターも掲示される予定で、建物の内外がキャラクターたちのビジュアルで彩られる構成です。

コラボショップ＆ハズレなし抽選会

コラボショップでは、あおのなち先生の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売しています。

グッズの詳細は後日発表される予定です。

コラボショップでオリジナルグッズを税込5,000円購入するごとに、ハズレなし抽選会に1回参加できます。

「BIGアクリルスタンドLL」などが景品となっており、各賞のキャラクターは選べません。

開催初日の混雑が予想されるため、2026年8月7日（金）・8日（土）・9日（日）の開店時から13:00の時間帯は、「LivePocket」を利用した電子整理券（先着）による案内となります。

それ以外の日時はフリー入場の予定です。

整理券入場の詳細は後日発表されます。

オリジナルカードプレゼントキャンペーン

対象期間：コラボ開催期間中対象店舗：アトレ秋葉原1・アトレ秋葉原2の対象ショップ配布条件：お会計税込500円ごとに1枚カード種類：全6種

コラボ開催期間中、アトレ秋葉原1・2の対象ショップで税込500円のお会計ごとに、『きみが死ぬまで恋をしたい』のオリジナルカードを1枚受け取れます。

全6種のカードが用意されており、絵柄は選べません。

受け取りには購入時に店舗スタッフへ希望する旨を伝える必要があります。

カードはなくなり次第配布終了となります。

シーナ＆ミミによる特別館内放送

放送期間：コラボ開催期間中放送場所：アトレ秋葉原1館内出演：トツキ・シーナ（CV：高橋李依）／カガリ・ミミ（CV：日高里菜）

アトレ秋葉原1の館内では、主要キャラクターであるシーナとミミの完全録り下ろし特別ボイスが放送されます。

トツキ・シーナの声を担当するのは高橋李依、カガリ・ミミの声を担当するのは日高里菜です。

コラボ期間を通して、館内の随所でふたりのやりとりが聞こえてきます。

作品情報

原作：あおのなち連載：コミック百合姫（一迅社）既刊：第1巻〜第8巻コミックス第9巻＆公式コミックアンソロジー：2026年7月16日発売TVアニメ：2026年7月7日（火）より放送開始

『きみが死ぬまで恋をしたい』のコミックスは現在第1巻から第8巻まで刊行されており、第9巻と公式コミックアンソロジーが2026年7月16日に同時発売されています。

アニメは2026年7月7日に放送が始まったばかりで、コラボイベントの開催期間中も放送が続きます。

作品への入口として、コミックス既刊を読んでからイベントに参加することもできます。

ダーク・ファンタジーの世界観を背景に描かれる少女同士の感情の機微が、8年の連載を経てどう積み重なってきたかを体感できる状態でアトレ秋葉原のコラボを迎えます。

8周年を迎えた作品の節目にふさわしい規模で、秋葉原という土地で多彩なコンテンツが揃う「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」コラボの紹介でした。

よくある質問

Q. コラボショップに必ず整理券が必要ですか？

A. 整理券入場が必要なのは2026年8月7日（金）・8日（土）・9日（日）の開店時から13:00の時間帯のみです。

それ以外の日時はフリー入場の予定ですが、混雑した際には整理券が再度配布される場合があります。

整理券は「LivePocket」を利用した電子整理券（先着）です。

Q. オリジナルカードの種類を選ぶことはできますか？

A. オリジナルカードは全6種で、絵柄は選べません。

コラボ開催期間中にアトレ秋葉原1・アトレ秋葉原2の対象ショップでお会計税込500円ごとに1枚受け取れますが、なくなり次第配布終了となります。

Q. 館内放送に登場するキャラクターは誰ですか？

A. トツキ・シーナ（CV：高橋李依）とカガリ・ミミ（CV：日高里菜）の2名による完全録り下ろし特別ボイスが、コラボ開催期間中アトレ秋葉原1館内で放送されます。

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