サッカー熱の高いスコットランド代表は、タータン・アーミーと呼ばれる熱狂的なサポーターを抱えている。彼らは2026W杯でも自国の応援に全力を注いでおり、アメリカで大きな注目を集めている。



英『Daily Star』によると、そんなスコットランドサポーターたちにアメリカの女性が興味を示していると伝えている。何でも男らしい行進やお酒の席での盛り上がりなど、恋愛対象として興味を示す女性が増えているのだとか。





Scotland World Cup fans are having the time of their lives in America!pic.twitter.com/h0RTwLHGsA — Vince Langman (@LangmanVince) June 22, 2026

Tiktokでスコットランドサポーターと動画を撮る女性が続出していて、SNSではスコットランド人男性を狙うべきなんて声が出ている。「もしボストンに住んでて独身なら、バーへ行くべき」「行かないのはもったいない。素敵なスコットランド人男性に会えるかもしれないから。彼らはとても感じが良さそう。みんな是非行ってみて」またスコットランドの伝統衣装であるキルトも女性陣から可愛いと評判だそうで、「キルトはめちゃくちゃセクシー。みんなの着こなしも良い。外出先でキルトに囲まれるのが楽しい。バグパイプ（伝統楽器）も最高」といった声がSNSで挙がっている。同メディアは今大会を機にスコットランド人男性とアメリカ人女性のカップルが増える可能性があると伝えていて、このビッグイベントを出会いの場とするのも悪くないだろう。