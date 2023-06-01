「すげぇな声出た」「リアタイできて幸せ」眠気も吹き飛ぶ！ 深夜２時、日本を熱狂させた“伝説”の偉業達成にファン大興奮！「すごい大会になりそう」【W杯】
ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第２節でウズベキスタン代表とヒューストン・スタジアムで対戦。サッカー界の伝説が、またひとつ歴史を塗り替えた。
主役は41歳のクリスティアーノ・ロナウドだ。ポルトガルのエースは開始６分、ジョアン・カンセロの右サイドからのクロスに鋭く反応。ニアサイドへ走り込むと、右足でダイレクトに合わせてゴール右へ突き刺した。
自身の今大会初ゴールとなったこの一撃は、W杯史上初となる６大会連続得点。2006年ドイツ大会から６大会にわたってゴールを記録する前人未踏の偉業を成し遂げた。
日本時間で深夜２時キックオフで、試合開始直後に生まれた一撃。多くのファンがリアルタイムで歴史的瞬間を見届け、SNS上は大きな盛り上がりを見せた。
「偉業すぎる」
「41歳でまだ止まらない」
「嬉しすぎる！」
「記録も含めてすごい大会になりそう」
「すげぇな声出た」
「まさに生きる伝説に」
「この時間に起きた甲斐があった」
「６大会連続はえぐいな…」
「リアタイできて幸せ」
世界中の注目を集める大舞台で、再び歴史を刻んだC・ロナウド。年齢を感じさせない決定力で、サッカー史に残る新たな１ページを加えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「えぐいな…」伝説はまだ続く！ Cロナウドの６大会連続ゴール！
主役は41歳のクリスティアーノ・ロナウドだ。ポルトガルのエースは開始６分、ジョアン・カンセロの右サイドからのクロスに鋭く反応。ニアサイドへ走り込むと、右足でダイレクトに合わせてゴール右へ突き刺した。
日本時間で深夜２時キックオフで、試合開始直後に生まれた一撃。多くのファンがリアルタイムで歴史的瞬間を見届け、SNS上は大きな盛り上がりを見せた。
「偉業すぎる」
「41歳でまだ止まらない」
「嬉しすぎる！」
「記録も含めてすごい大会になりそう」
「すげぇな声出た」
「まさに生きる伝説に」
「この時間に起きた甲斐があった」
「６大会連続はえぐいな…」
「リアタイできて幸せ」
世界中の注目を集める大舞台で、再び歴史を刻んだC・ロナウド。年齢を感じさせない決定力で、サッカー史に残る新たな１ページを加えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「えぐいな…」伝説はまだ続く！ Cロナウドの６大会連続ゴール！