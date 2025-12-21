◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦 ポルトガル―ウズベキスタン（２３日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク５位のポルトガルが、同５０位のウズベキスタンと対戦。ポルトガル代表のエースＦＷのＣ・ロナウドがこの日の２点目を奪い、Ｗ杯通算１０得点目に到達した。前半３９分、フェルナンデスのパスに裏へ抜けたロナウドが右足で決めると、場内は大歓声に包まれた。

初戦の不本意ぶりがウソのような輝きを放った。前半６分、ＤＦカンセロの右クロスを右足で合わせてゴール。ジャンプして仁王立ちする、自らのセレブレーションを披露。さらに３３分後に２点目も奪い、前半だけで復調をアピールした。

４１歳１３８日でのゴールは、Ｗ杯ではロジェ・ミラ（カメルーン）の４２歳３９日に次ぐ、年長２位の記録となった。６大会連続ゴールは自身の記録を更新した。

歴代最多６大会連続出場のロナウドは、１次リーグ初戦で格下のコンゴ相手に決定機を生かせず、チームもボール保持率７５％を記録しながら１―１のドロー。試合終了とともに、ブーイングを浴びていた。イライラが募ったロナウドは、あいさつの輪にも加わらず足早にピッチを去り、取材にも応じなかったが、自身のＳＮＳに「望んだスタートではないが、終わりではない。顔を上げて次戦に集中しよう」と投稿。気持ちを切り替えた４１歳スーパースターは、仕切り直しの第２戦で見事にゴールを奪い、胸を張った。

最年長記録を持つカメルーン代表のロジェ・ミラが得点を決めたのは１９９４年の米国大会。既にプロとしてのキャリアを終えていたミラだが、当時のカメルーン大統領らからの熱烈ラブコールで代表に復帰した。１次リーグ最終戦となったロシア戦は１―６で大敗したが、後半から投入されたミラがカメルーンで唯一の得点。４２歳３９日でのゴールは今でも破られていない。

◆クリスティアーノ・ロナウド １９８５年２月５日、ポルトガル生まれ。４１歳。母国の首都リスボンの南西約１０００キロに位置するマディラ島の農家で生まれ育った。スポルティングの下部組織からトップチーム昇格。２００３年から英プレミアリーグのマンチェスターＵでプレーし、同年に代表デビュー。Ｗ杯は０６年ドイツから６大会連続出場。０９年からＲマドリード、１８年からユベントス。２１年にマンＵ復帰。２３年にアルナスル（サウジアラビア）移籍。バロンドールは５度受賞。名前は第４０代米大統領ロナルド・レーガン氏にあやかった。利き足は右。１８５センチ。

◇Ｃ・ロナウドのＷ杯成績

▽０６年ドイツ（４位） ６試合１得点

▽１０年南アフリカ（１６強） ４試合１得点

▽１４年ブラジル（１次Ｌ敗退）３試合１得点

▽１８年ロシア（１６強）４試合４得点

▽２２年カタール（８強）５試合１得点

◆Ｗ杯での年長ゴール（☆は今大会マークされた記録）

（１）ロジェ・ミラ（カメルーン） ４２歳３９日

（２）☆Ｃ・ロナウド（ポルトガル） ４１歳１３８日

（３）ぺぺ（ポルトガル） ３９歳２８３日

（４）☆メッシ（アルゼンチン）３８歳３６３日

（５）グンナー・グレン（スウェーデン） ３７歳２３６日

（６）クアウテモク・ブランコ（メキシコ） ３７歳１５１日

（７）フェリペ・バロイ（パナマ） ３７歳１２０日

（８）マルコ・アルナウトヴィッチ（オーストリア） ３７歳５８日

（９）オブドゥリオ・バレラ（ウルグアイ） ３６歳２７９日

（１０）マルティン・パレルモ（アルゼンチン） ３６歳２２７日