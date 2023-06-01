NY株式23日（NY時間13:13）（日本時間02:13）
ダウ平均　　　51822.71（+110.00　+0.21%）
ナスダック　　　25799.43（-367.17　-1.40%）
CME日経平均先物　69465（大証終比：-305　-0.44%）

欧州株式23日終値
英FT100　 10428.85（-9.00　-0.09%）
独DAX　 24893.58（-246.11　-0.98%）
仏CAC40　 8340.71（-59.40　-0.71%）

米国債利回り
2年債　 　4.186（-0.040）
10年債　 　4.485（-0.024）
30年債　 　4.935（-0.013）
期待インフレ率　 　2.213（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.919（-0.033）
英　国　　4.754（-0.054）
カナダ　　3.434（+0.001）
豪　州　　4.772（-0.039）
日　本　　2.665（-0.004）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.05（-0.81　-1.10%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4154.30（-48.40　-1.15%）

ビットコイン（ドル）
62464.41（-1907.46　-2.96%）
（円建・参考値）
1009万4249円（-308246　-2.96%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ