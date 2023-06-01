ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１１０ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式23日（NY時間13:13）（日本時間02:13）
ダウ平均 51822.71（+110.00 +0.21%）
ナスダック 25799.43（-367.17 -1.40%）
CME日経平均先物 69465（大証終比：-305 -0.44%）
欧州株式23日終値
英FT100 10428.85（-9.00 -0.09%）
独DAX 24893.58（-246.11 -0.98%）
仏CAC40 8340.71（-59.40 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.186（-0.040）
10年債 4.485（-0.024）
30年債 4.935（-0.013）
期待インフレ率 2.213（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.919（-0.033）
英 国 4.754（-0.054）
カナダ 3.434（+0.001）
豪 州 4.772（-0.039）
日 本 2.665（-0.004）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.05（-0.81 -1.10%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4154.30（-48.40 -1.15%）
ビットコイン（ドル）
62464.41（-1907.46 -2.96%）
（円建・参考値）
1009万4249円（-308246 -2.96%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51822.71（+110.00 +0.21%）
ナスダック 25799.43（-367.17 -1.40%）
CME日経平均先物 69465（大証終比：-305 -0.44%）
欧州株式23日終値
英FT100 10428.85（-9.00 -0.09%）
独DAX 24893.58（-246.11 -0.98%）
仏CAC40 8340.71（-59.40 -0.71%）
米国債利回り
2年債 4.186（-0.040）
10年債 4.485（-0.024）
30年債 4.935（-0.013）
期待インフレ率 2.213（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.919（-0.033）
英 国 4.754（-0.054）
カナダ 3.434（+0.001）
豪 州 4.772（-0.039）
日 本 2.665（-0.004）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝73.05（-0.81 -1.10%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4154.30（-48.40 -1.15%）
ビットコイン（ドル）
62464.41（-1907.46 -2.96%）
（円建・参考値）
1009万4249円（-308246 -2.96%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ