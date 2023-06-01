[6.24 北中米W杯グループリーグ第2節](ヒューストン)

※02:00開始

<出場メンバー>

[ポルトガル]

先発

GK 1 ディオゴ・コスタ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 13 レナト・ベイガ

DF 20 ジョアン・カンセロ

DF 25 ヌーノ・メンデス

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 11 ジョアン・フェリックス

MF 15 ジョアン・ネベス

MF 18 ペドロ・ネト

MF 23 ビティーニャ

FW 7 クリスティアーノ・ロナウド

控え

GK 12 ジョゼ・サ

GK 22 ルイ・シウバ

DF 2 ネウソン・セメド

DF 4 トマス アラウージョ

DF 5 ディオゴ・ダロト

DF 14 ゴンサロ・イナシオ

MF 6 マテウス・ヌネス

MF 10 ベルナルド・シウバ

MF 21 ルベン・ネベス

MF 24 サムエル・コスタ

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 16 フランシスコ・トリンコン

FW 17 ラファエル・レオン

FW 19 ゴンサロ・ゲデス

FW 26 フランシスコ・コンセイソン

監督

ロベルト マルティネス

[ウズベキスタン]

先発

GK 12 アブドゥヴォヒド ネマトフ

DF 2 アブドゥコディル・フサノフ

DF 5 ルスタム アシュルマトフ

DF 18 アブドゥラー アブドゥラエフ

MF 7 オタベク シュクロフ

MF 9 オディルジョン ハムロベコフ

MF 13 シェルゾド ナスルラエフ

MF 19 アジズジョン ガニエフ

MF 22 アボスベク ファイズラエフ

MF 24 ベフルズ カリモフ

FW 14 エルドル・ショムロドフ

控え

GK 1 ウトキル ユスポフ

GK 16 ボティラリ エルガシェフ

DF 3 ホジャクバル アリヨノフ

DF 4 ファルーフ サイフィエフ

DF 15 ウマルベク エシュムロドフ

DF 25 アヴァズベク ウルマサリエフ

DF 26 ジャホンギル ウロゾフ

MF 6 アクマル モズゴヴォイ

MF 8 ジャムシド イスカンデロフ

MF 11 オストン ウルノフ

MF 17 ドストンベク ハムダモフ

MF 23 シェルゾド エサノフ

FW 10 R. Jiyanov

FW 20 アジズベク アモノフ

FW 21 イゴール セルゲエフ

監督

カンナヴァーロファビオ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります