ポルトガルvsウズベキスタン スタメン発表
[6.24 北中米W杯グループリーグ第2節](ヒューストン)
※02:00開始
<出場メンバー>
[ポルトガル]
先発
GK 1 ディオゴ・コスタ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 13 レナト・ベイガ
DF 20 ジョアン・カンセロ
DF 25 ヌーノ・メンデス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 11 ジョアン・フェリックス
MF 15 ジョアン・ネベス
MF 18 ペドロ・ネト
MF 23 ビティーニャ
FW 7 クリスティアーノ・ロナウド
控え
GK 12 ジョゼ・サ
GK 22 ルイ・シウバ
DF 2 ネウソン・セメド
DF 4 トマス アラウージョ
DF 5 ディオゴ・ダロト
DF 14 ゴンサロ・イナシオ
MF 6 マテウス・ヌネス
MF 10 ベルナルド・シウバ
MF 21 ルベン・ネベス
MF 24 サムエル・コスタ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 16 フランシスコ・トリンコン
FW 17 ラファエル・レオン
FW 19 ゴンサロ・ゲデス
FW 26 フランシスコ・コンセイソン
監督
ロベルト マルティネス
[ウズベキスタン]
先発
GK 12 アブドゥヴォヒド ネマトフ
DF 2 アブドゥコディル・フサノフ
DF 5 ルスタム アシュルマトフ
DF 18 アブドゥラー アブドゥラエフ
MF 7 オタベク シュクロフ
MF 9 オディルジョン ハムロベコフ
MF 13 シェルゾド ナスルラエフ
MF 19 アジズジョン ガニエフ
MF 22 アボスベク ファイズラエフ
MF 24 ベフルズ カリモフ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
控え
GK 1 ウトキル ユスポフ
GK 16 ボティラリ エルガシェフ
DF 3 ホジャクバル アリヨノフ
DF 4 ファルーフ サイフィエフ
DF 15 ウマルベク エシュムロドフ
DF 25 アヴァズベク ウルマサリエフ
DF 26 ジャホンギル ウロゾフ
MF 6 アクマル モズゴヴォイ
MF 8 ジャムシド イスカンデロフ
MF 11 オストン ウルノフ
MF 17 ドストンベク ハムダモフ
MF 23 シェルゾド エサノフ
FW 10 R. Jiyanov
FW 20 アジズベク アモノフ
FW 21 イゴール セルゲエフ
監督
カンナヴァーロファビオ
※02:00開始
<出場メンバー>
[ポルトガル]
先発
GK 1 ディオゴ・コスタ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 13 レナト・ベイガ
DF 20 ジョアン・カンセロ
DF 25 ヌーノ・メンデス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 11 ジョアン・フェリックス
MF 15 ジョアン・ネベス
MF 18 ペドロ・ネト
MF 23 ビティーニャ
FW 7 クリスティアーノ・ロナウド
GK 12 ジョゼ・サ
GK 22 ルイ・シウバ
DF 2 ネウソン・セメド
DF 4 トマス アラウージョ
DF 5 ディオゴ・ダロト
DF 14 ゴンサロ・イナシオ
MF 6 マテウス・ヌネス
MF 10 ベルナルド・シウバ
MF 21 ルベン・ネベス
MF 24 サムエル・コスタ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 16 フランシスコ・トリンコン
FW 17 ラファエル・レオン
FW 19 ゴンサロ・ゲデス
FW 26 フランシスコ・コンセイソン
監督
ロベルト マルティネス
[ウズベキスタン]
先発
GK 12 アブドゥヴォヒド ネマトフ
DF 2 アブドゥコディル・フサノフ
DF 5 ルスタム アシュルマトフ
DF 18 アブドゥラー アブドゥラエフ
MF 7 オタベク シュクロフ
MF 9 オディルジョン ハムロベコフ
MF 13 シェルゾド ナスルラエフ
MF 19 アジズジョン ガニエフ
MF 22 アボスベク ファイズラエフ
MF 24 ベフルズ カリモフ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
控え
GK 1 ウトキル ユスポフ
GK 16 ボティラリ エルガシェフ
DF 3 ホジャクバル アリヨノフ
DF 4 ファルーフ サイフィエフ
DF 15 ウマルベク エシュムロドフ
DF 25 アヴァズベク ウルマサリエフ
DF 26 ジャホンギル ウロゾフ
MF 6 アクマル モズゴヴォイ
MF 8 ジャムシド イスカンデロフ
MF 11 オストン ウルノフ
MF 17 ドストンベク ハムダモフ
MF 23 シェルゾド エサノフ
FW 10 R. Jiyanov
FW 20 アジズベク アモノフ
FW 21 イゴール セルゲエフ
監督
カンナヴァーロファビオ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります