北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループK第2節のポルトガル―ウズベキスタンが米ヒューストン・スタジアムで行われ、ポルトガルが5-0で今大会初勝利を飾った。41歳クリスティアーノ・ロナウドが大会初得点を含む、2ゴールと躍動。前人未到の6大会連続得点を記録し、自身が持つ国際Aマッチ最多得点記録を145得点にのばした。

勝負強さは健在だった。前半6分、右サイドを駆け上がったジョアン・カンセロからのクロスに反応し、強烈な右ボレーシュートを突き刺した。大会2戦目でようやく飛び出した今大会初ゴールに歓喜。両手を広げて着地と同時に「Siuuuu！（スィー）」と叫ぶお馴染みのゴールパフォーマンスを披露した。

さらに2-0で迎えた前半39分、ブルーノ・フェルナンデスのスルーパスをペナルティーエリア内で受けると右足で流し込み、この試合2点目。ノーゴールに終わったDRコンゴとのグループ初戦ではプレーにキレを欠いたが、抜群の存在感を放った。

41歳にして大会史上最多となる6度目のW杯出場を果たしたロナウド。W杯での初得点は2006年ドイツ大会で、そこから前回のカタール大会まで5大会連続で得点した史上初の選手としてギネス世界記録に認定された。今大会初ゴールで記録を更新した。

さらに、自身が持つ男子サッカーの国際Aマッチ最多得点記録を145得点に更新。W杯での男子歴代最年長得点ランキングでは、同胞の元代表DFペペ（39歳283日）を抜き、1位のロジェ・ミラ（カメルーン）が持つ42歳39日に次いで、2位に浮上した。

今大会では、ともにサッカー界を牽引してきたリオネル・メッシ（アルゼンチン）が2戦5発と大暴れ。キリアン・ムバッペ（フランス）、アーリング・ハーランド（ノルウェー）といった主役候補も2戦4発と波に乗る中、1人だけその流れに取り残されていたが、大会2戦目にしてようやく本領を発揮した。



（THE ANSWER編集部）