スキンケア購入で宝塚チケットプレゼント！ N.B.L「宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』チケット招待キャンペーン」

記事ポイント N.B.L公式ショップ購入で宝塚歌劇チケット抽選に参加可能東京宝塚劇場S席チケットが計100名に当選第一弾7月23日・第二弾7月27日〜9月24日受付 N.B.L公式ショップ購入で宝塚歌劇チケット抽選に参加可能東京宝塚劇場S席チケットが計100名に当選第一弾7月23日・第二弾7月27日〜9月24日受付

N.B.Lは、同社公式オンラインショップでのスキンケア商品購入を条件に、宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』の招待チケットが当たるキャンペーンを2026年6月22日より実施しています。

ソロチケット20名・ペアチケット40組80名の合計100名に、東京宝塚劇場のS席チケットをプレゼントします。

キャンペーンは第一弾（ソロ）と第二弾（ペア）の2段階で応募を受け付けており、それぞれ応募期間と購入金額の条件が異なります。

N.B.L「宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』チケット招待キャンペーン」

対象公演：東京宝塚劇場 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』原作：萩尾望都「ポーの一族」（小学館「フラワーコミックス」刊）公演日時：2026年10月24日（土）11:00賞品：S席チケット（ソロまたはペア）当選人数：ソロ20名・ペア40組80名（計100名）第一弾応募期間（ソロ）：6月22日（月）12:00〜7月23日（木）23:59第二弾応募期間（ペア）：7月27日（月）12:00〜9月24日（木）23:59応募対象：N.B.L公式オンラインショップでの一定金額以上の購入

『ポーの一族』は、萩尾望都が1972年から発表した少女漫画を原作とするゴシック・ファンタジーで、少年の姿のまま永遠に時を生きるバンパネラを主人公とする傑作として知られています。

宝塚歌劇では2018年に初舞台化が実現し、今回は雪組が東京宝塚劇場でミュージカル・ゴシックとして上演します。

N.B.Lは「REBELLS」や俳優・天華えまプロデュースの「HaniwA」などD2Cスキンケアブランドを展開している会社で、今回のキャンペーンでは公式オンラインショップでの購入金額に応じて抽選に参加できます。

チケットは佐川急便にて10月9日（金）〜13日（火）の間に発送される予定で、ソロ・ペアとも発送時期は同じです。

応募口数と購入金額の条件

ソロチケットへの応募は1口7,000円（税込）から設定されており、2口14,000円、3口21,000円と口数が増えるごとに抽選への参加回数も増えます。

最大3口までの申し込みが可能です。

ペアチケットへの応募は1口14,000円（税込）から。

2口21,000円、3口28,000円、4口35,000円と、最大4口まで申し込めます。

複数回にわたって注文した場合、それぞれの注文が個別に口数として換算され、応募口数の合計に上限はありません。

ただし、複数注文の購入金額を後から合算することや、発送をまとめることはできません。

1回の注文ごとに、購入金額の条件を満たす必要があります。

応募方法は注文時の備考欄に表示されるチェック項目への記入で完結し、手続きはシンプルです。

キャンペーン参加前に確認したい注意事項

ソロとペアでは応募期間が異なるため、希望する賞品に合わせて期間を事前に確認してから購入しましょう。

電話での注文は応募の対象外となっており、キャンペーンへの参加はオンラインショップでの購入に限られています。

キャンペーン期間中は割引クーポンの使用ができません。

ソロとペアの両方に応募した場合でも、当選はどちらか一方のみとなります。

座席は指定できず、ペアチケットでも隣り合わせにならない場合があります。

劇場までの交通費・宿泊費は自己負担です。

当選チケットの換金や転売は禁止されており、発覚した場合は当選が無効となります。

応募は日本国内在住で連絡先が日本国内の方が対象で、発送先は注文情報と同じ住所になります。

萩尾望都の原作が生み出したゴシック・ファンタジーの世界観が、宝塚歌劇 雪組の舞台として東京宝塚劇場に広がります。

スキンケアの購入を通じて、エドガーと「ポーの一族」が織りなす美しく哀しい物語を、S席で体感できます。

宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』チケット招待キャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. ソロとペアの両方に応募した場合、両方当選することはありますか？

A. ありません。

ソロとペアの両方に応募した場合でも、当選はどちらか一方のみです。

Q. ソロチケットの応募に必要な最低購入金額はいくらですか？

A. ソロチケットへの応募は1口7,000円（税込）以上の購入から参加できます。

最大3口（21,000円）まで申し込め、口数が多いほど抽選への参加回数が増えます。

Q. チケットが当選した場合、いつ届きますか？

A. ソロ・ペアともに10月9日（金）〜13日（火）の間に佐川急便で発送される予定です。

諸事情により発送が遅れる場合があります。

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