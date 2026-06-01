世界650会場から選ばれた横浜の音楽アリーナ！ Ｋアリーナ横浜「Arena Stars 2026」選出

記事ポイント 英国『IQ Magazine』「Arena Stars 2026」に世界20会場の一つとして選出米『Pollstar』2026年上半期の観客動員数で世界1位を獲得会員サービス「Kアリーナクラブ」がキービジュアルを刷新 英国『IQ Magazine』「Arena Stars 2026」に世界20会場の一つとして選出米『Pollstar』2026年上半期の観客動員数で世界1位を獲得会員サービス「Kアリーナクラブ」がキービジュアルを刷新

Kアリーナマネジメントが運営するＫアリーナ横浜が、英国音楽業界誌『IQ Magazine』の「Arena Stars 2026」に選出されました。

2026年6月16日発行の『IQ Magazine: Global Arena Guide 2026』で世界650の会場から20会場の一つに選ばれ、同月には米国音楽業界誌『Pollstar』の2026年上半期観客動員数ランキングでも世界1位を獲得しています。

Ｋアリーナ横浜「Arena Stars 2026」選出

座席数：20,033席階数／高さ：地上9階／約45m選出誌：『IQ Magazine: Global Arena Guide 2026』（2026年6月16日発行）選出対象：世界650会場中20会場

Kアリーナ横浜は、神奈川県横浜市みなとみらいに2023年9月に開業した音楽特化型アリーナです。

約2万席の全席がステージ正面を向いた扇形構造を採用し、「アーティストに最上の舞台を、オーディエンスに最高の記憶を」をコンセプトに設計されています。

「Arena Stars 2026」は、『IQ Magazine』が今回初めて発表した企画で、来場者に優れたコンサート体験を提供するとともに、アーティストや制作スタッフからも高い評価を得たアリーナ会場を選出するものです。

選出は『IQ Magazine』読者による推薦をもとに、ライブエンタテインメント業界のプロモーターや制作関係者らによる審査を経て行われます。

選ばれた20会場には、英・ロンドンの「The O2」や米・ニューヨークの「Barclays Center」など世界を代表する会場が並びます。

『IQ Magazine』はこれらの会場を「この規模において最高のコンサート体験を象徴する会場」と位置づけています。

その評価は業界内でも高い注目を集めています。

『IQ Magazine』の評価

『IQ Magazine』は世界60ヶ国以上へ情報を発信するライブエンタテインメント業界の英国発専門メディアです。

コンサートプロモーターやフェス主催者、施設運営者など業界関係者を主な読者としており、その影響力は国際的な広がりを持ちます。

Kアリーナ横浜の選出理由として、来場者に優れたコンサート体験を提供するとともに、プロモーターや制作スタッフ、アーティストが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を備えている点が高く評価されています。

『Pollstar』2026年上半期 観客動員数世界1位

集計期間：2025年11月13日〜2026年5月13日発表日：2026年6月19日掲載誌：『Pollstar』2026年7月号P.58

米国音楽業界誌『Pollstar』の世界のアリーナランキングでも、2026年上半期の集計でKアリーナ横浜が観客動員数世界1位を獲得しました。

Kアリーナ横浜は昨年も同ランキングで1位を獲得しており、2年連続での首位となります。

このランキングは、世界の主要アリーナ会場の実績を示す指標としてライブエンタテインメント業界で注目されています。

Ｋアリーナクラブキービジュアル

公式会員組織「Ｋアリーナクラブ」は2026年4月にサービス開始1周年を迎え、新たなキャッチコピー「もっと気軽に、もっと贅沢に。」と、大きな再生ボタンをモチーフとしたキービジュアルを公開しました。

キービジュアルには「いつものプレイリストを超えた、多様な音楽との出会いをＫアリーナクラブで体感していただきたい」という意図が込められています。

会員サービスとして、Kアリーナ横浜での音楽体験をより身近に、より豊かにすることを目的としています。

バルコニー席

Ｋアリーナクラブでチケットを購入した場合、バルコニー席を優先的に案内します。

LEVEL5最前ブロックから会場全体の臨場感を体感できます。

館内売店

館内全11ヶ所の売店を、会計より10%割引で利用できます。

ライブ前後のドリンクやグッズ購入に活用できる特典です。

ヒルトン横浜客室

全国22ヶ所の提携ホテルにて、Ｋアリーナクラブ会員限定プランを用意しています。

ヒルトン横浜ではライブ後もそのまま宿泊できる会員限定の特別割引を利用できます。

Ｋアリーナ横浜の施設

座席数：20,033席全席ファブリックシート仕様スタンド：三層構造・全席ステージ正面向け扇型使用電力：実質100%再生可能エネルギー調達

アリーナ外観は横浜みなとみらいに立つ地上9階・高さ約45mの建築で、音楽を楽しむことを最優先に設計された施設です。

隣接するヒルトン横浜やKタワー横浜とともに複合街区「ミュージックテラス」を構成しています。

アリーナ内観

2万席を超える客席は全席にファブリックシートを導入し、長時間のコンサートでも快適に過ごせます。

三層構造のスタンドは全席がステージ正面を向いた扇型で、アーティストの表現が真正面から届く設計です。

迫力と一体感を同時に体感できます。

メインエントランス

メインエントランスはアリーナへの入口として、大規模な動員に対応した設計になっています。

フレキシブルな客席プランや設営・撤収に配慮した構造で、アーティスト側からも「使いやすさ」を評価されています。

VIP BOX

VIP BOXは、より特別な環境でコンサートを楽しめる専用エリアです。

一般席とは異なるプレミアムな空間が広がっています。

大規模な吊り込みへの対応や良質な音響空間など、多様な演出への対応力もアリーナの大きな強みです。

こうした設備環境が、国内外のアーティストから支持を集めています。

Arena Bar 7

「Arena Bar 7」はコンサート前後にも立ち寄れる館内バーエリアです。

開演前の期待感を高めたり、終演後の余韻に浸ったりするのに最適な空間となっています。

ライブの余韻をその場で楽しめる空間として機能しています。

Lounge 5

「Lounge 5」はラウンジとして来場者がゆったりと過ごせる館内エリアです。

コンサートの前後に落ち着いた時間を過ごすことができます。

非日常の感動をゆっくりと味わえる、贅沢なひとときです。

世界最高峰の音楽体験の場として国際的に認められたKアリーナ横浜では、「Ｋアリーナクラブ」の会員特典としてチケット優先案内・売店割引・提携ホテル割引といった多彩なサービスを利用できます。

ファンにとって嬉しい特典が充実しています。

世界水準のコンサートを、横浜という地で体感できます。

Ｋアリーナ横浜の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Arena Stars 2026」とは何ですか？

A. 英国音楽業界誌『IQ Magazine』が初めて発表した企画で、来場者に優れたコンサート体験を提供するとともに、アーティストや制作スタッフから高い評価を得たアリーナ会場を選出するものです。

読者推薦と業界プロモーター・制作関係者による審査を経て選ばれます。

Q. Ｋアリーナクラブ会員はどのような特典を受けられますか？

A. 一部公演チケットの抽選購入、館内全11ヶ所の売店での10%割引、バルコニー席優先案内、全国22ヶ所の提携ホテル会員限定プランが利用できます。

Q. 『Pollstar』の観客動員数ランキングの集計期間はいつですか？

A. 2025年11月13日から2026年5月13日までに開催されたライブイベントへの観客動員数を集計したもので、2026年6月19日に結果が発表されました。

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