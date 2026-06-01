フック繊維8000本が舌苔を絡め取る！ SHIKIEN「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM」

記事ポイント 口臭の主な原因「舌苔（ぜったい）」は歯磨きだけでは落としきれない鏡で舌を見える化し1分のセルフチェックから舌ケアを始められるフック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間の舌苔を絡め取る 口臭の主な原因「舌苔（ぜったい）」は歯磨きだけでは落としきれない鏡で舌を見える化し1分のセルフチェックから舌ケアを始められるフック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間の舌苔を絡め取る

SHIKIENは、舌の状態を”可視化（見える化）”する新しい舌ケア習慣の情報を公式HPで公開しました。

口臭の主な原因の一つとされる「舌苔（ぜったい）」は、毎日の歯磨きだけでは十分に取り除けないとされており、舌は自分では見えにくい部位のためケアの必要性が実感されにくいのが課題です。

子どもから大人まで実践しやすい舌ブラシ「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM」とセルフチェック方法が公開されています。

SHIKIEN「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM」

子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids：全2色／各638円（税込）大人用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM：全4色／各638円（税込）

SHIKIENは、2007年に舌ブラシ「W-1」を開発・発売した口腔ケアメーカーです。

新潟大学大学院の専門家との共同研究を経て生まれ、歯だけでなく舌もケアするという考え方を普及させ、舌苔除去による口臭予防やオーラルフレイル対策を専門家と連携して発信しています。

舌苔は、舌の表面に付着した細菌・食べかす・はがれ落ちた粘膜が蓄積した白っぽい汚れです。

口臭の主な原因の一つとされており、歯磨きだけでは取り除けない汚れとして知られています。

舌は自分では見えにくい部位のため、汚れの存在に気づきにくく、ケアの必要性が実感されにくいことが課題です。

SHIKIENは、鏡を使って舌の状態を定期的に”見える化”し、ケアの変化を実感しながら継続する習慣を提案しています。

近年の研究では、舌ブラシを使った舌清掃によって口臭の原因となる成分が減少することが報告されています。

1分でできる舌苔セルフチェック

鏡を見ながら次の3項目を確認します。

「舌の表面が白っぽく見える」「舌の色が見えにくい」「朝起きたときや会話中の口臭が気になる」のうち当てはまる数で状態を把握できます。

0個：現在の舌の状態は比較的良好です。歯磨きと合わせて舌ブラシを使った口腔ケアを続けましょう。1〜2個：舌苔が付着している可能性があります。鏡で定期的に舌の状態を確認し、毎日1回以上は舌ブラシを使った舌清掃を行いましょう。3個：舌苔が蓄積している可能性があります。毎日できれば朝晩の2回、舌ブラシを使った舌清掃を行い、状態の変化を観察しましょう。

舌の状態には個人差があります。

舌ブラシを使って清掃しても舌苔が薄くならないなど気になる症状がある場合は、歯科医師等の専門家への相談が勧められています。

舌ブラシを使用する前後で舌の見た目の変化を確認できれば、ケアの効果を実感しやすくなり、継続的な実施にもつながります。

保護者がお子さんの舌の状態に関心を持ち、一緒に確認する機会を設けることで、家庭における口腔ケア意識の向上にもつながります。

お子さん自身が「汚れが取れた」「舌がきれいになった」という変化を実感できれば、自発的なケア行動の促進も期待できます。

大人用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM

カラー：全4色価格：638円（税込）

大人用の舌ブラシで、片面に約8,000本の特殊加工された極細ナイロン繊維があります。

フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み、舌苔を絡め取ります。

子ども用の「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」は全2色で各638円（税込）です。

ハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用しており、子どもでも安全に使えます。

W-1シリーズ中でも舌に優しく、舌触りが気持ちよい舌ブラシです。

子ども用も大人用も同じフック形状の極細ナイロン繊維で舌苔を絡め取る仕組みで、大人と子どもがそれぞれの舌ブラシを使って毎日のケアを習慣化できます。

舌の色や清潔感の変化を家族で確認しながら続けられる点が、このシリーズの特徴です。

舌の汚れが落ちていく変化を鏡で確認しながら、子どもと一緒にケアを続けられます。

フック形状の極細繊維が舌乳頭の間に入り込む構造で、歯磨きだけでは届かない舌苔を毎日の習慣として取り除けます。

SHIKIEN「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM」の紹介でした。

よくある質問

Q. 舌苔（ぜったい）とは何ですか？

A. 舌の表面に見られる白っぽい汚れで、細菌・食べかす・はがれ落ちた粘膜などが蓄積したものです。

口臭の主な原因の一つとされており、毎日の歯磨きだけでは十分に取り除けないとされています。

Q. 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUMの価格と色数は？

A. 大人用は全4色で各638円（税込）、子ども用「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」は全2色で各638円（税込）です。

Q. 子ども用と大人用の違いは何ですか？

A. 子ども用はハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用しており、W-1シリーズ中でも舌に優しい設計です。

大人用は片面に約8,000本の特殊加工された極細ナイロン繊維を備えています。

両方ともフック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間に入り込み舌苔を絡め取ります。

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